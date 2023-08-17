Erenlerden ilham almalıyız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gitti. Hacı Bektaş Veli Külliyesi’ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, otluk arazide öğlen çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi’ndeki programa katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Biz buraya sadece velilerimizi yani Anadolu erenlerini anmaya ve onlara şükranlarımızı sunmaya gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda onları anlamaya onların rehberliğine başvurmaya, onlardan birazcık da olsa ilham almaya geldik. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş ocağı, bir aydınlanma, bir eğitim ocağıdır. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş Veli bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kâinatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. Bugün Hacı Bektaş Veli’nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız.

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BUGÜNKÜ TABLOYU SORGULAMALIYIZ

Sevgili dostlarım, belki kaçınılmaz olarak şu soruyu da kendimize sormalıyız. 13’üncü yüzyılda İslam coğrafyasında yaşanan mucize, neden bugün kendini korkunç bir karanlığa bıraktı. 700 yıl önce robotik alanını kuran El Cezeri’nin, matematikte Harezmi’yi, astronomide Ali Kuşçu’yu, coğrafyada İbn-i Batutay’ı yetiştiren İslam dünyasında bugün her 4 kişiden biri okuma-yazma bilmiyor. Bir zamanlar bilimin, felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş olduğu koca bir coğrafyada, bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor. Neden? Birleşmiş Milletler Arap Kalkınma Teşkilatı raporuna göre sadece Arap dünyasında kadınların yarısı okuma- yazma bilmiyor. O zaman bugün yaşadığımız tabloyu hep birlikte sorgulamalıyız.”

‘TÜRKİYE’MİZİN KILIÇDAROĞLU’NA DAHA ÇOK İHTİYACI VAR’

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Hacı Bektaş Veli’yi anma törenlerinde Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmemiştir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimi biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. O nedenle de yüzde 48 gibi bir oy almıştır. 2 puan daha almış olsaydı; bugün konuşan o aslan yiğitlerin hiçbir tanesi konuşmayacaklardı. Seçim kaybı, bazen fakirliktir; fakirin sahibi olmaz. Ama bizler gücünü haktan, hukuktan ve adaletten alanların yanında olacağız ve sayın genel başkanımız dimdik yoluna devam edecek.”