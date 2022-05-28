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'Eren Abluka-7' operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

#Tunceli #Eren Abluka#PKK
Eren Abluka-7 operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden ‘Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu’ kapsamında Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin kullandığı depo ve sığınak, imha edildi.

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Tunceli'de, 28 Nisan’da başlatılan ‘Eren Abluka- 7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu’ 622 personel ve 40 operasyonel timle aralıksız sürüyor. Güvenlik güçleri, operasyon kapsamında Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri üçgeninde kalan terör örgütlerinin kış üslenmesi için kullandığı Ali Boğazı bölgesinde arazi arama- tarama faaliyeti yürüttü.

Eren Abluka-7 operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

İnsansız hava araçları ile patlayıcı madde arama köpeğinin de kullanıldığı aramada ağaçlardan kamufle edilen sığınak ile depo tespit edildi. Sığınak ve depoda yapılan aramada, 20 pil bloğu, 2 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 1 tablet, 1 sinyal tespit cihazı, 1 ses kayıt cihazı, 35 büyük pil, 50 kalem pil, 30 terörist kıyafeti, 20 çift ayakkabı, mühimmat, çok sayıda yaşamsal ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.

Eren Abluka-7 operasyonunda tespit edilen depo ve sığınak imha edildi

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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonlarımız İçişleri Bakanlığımız koordinesinde, halkımızın desteği ile inançlı ve karalı bir şekilde aralıksız devam etmektedir. Allah kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" denildi. 

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#Tunceli #Eren Abluka#PKK

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