Erdoğan’ın yeniden adaylığı tartışması... Hukuki değil siyasi

Haberin Devamı

Şentop özetle şunları söyledi:

İKİ DEFA ADAYLIK HAKKI

“30 Nisan 2018’den sonra Türkiye’de bir defa cumhurbaşkanı seçimi yapılmıştır ve Cumhurbaşkanımız seçilmiştir. 14 Mayıs seçimi 30 Nisan 2018’den sonraki ikinci seçimdir. Dolayısıyla ikinci defa adaylığı söz konusudur. Bir kanun hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanabilmesi için özel bir düzenlemeye, bir istisna hükmüne ihtiyaç vardır. Böyle bir istisna hükmü yoktur. Yani Sayın Cumhurbaşkanı’nın aday olabilmesi için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok. Çünkü 30 Nisan 2018’den sonra gelen hüküm herkese, Sayın Erdoğan’a da iki defa aday olma hakkı tanımıştır. Yani aday olması için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok. Tamamen siyasi bir tartışmadır.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır” diye konuştu.

Haberin Devamı

İTİRAZLARA 4 YANIT

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığına yönelik yapılan itiraz dosyalarını bugün ya da yarın gündemine alacak. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, YSK’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına karşı yapılan itirazlarla ilgili 4 gerekçe sunacak. Bunlardan ilki, kanunun geriye doğru yürümüyor olması ve yeni düzenlemenin 2018 yılında yürürlüğe girmesi. İkincisi komisyon raporunda açıkça daha önce Parlamenter Sistem’de yapılan seçimleri kapsamayacağı yazıyor olması, üçüncü olarak bu rapora karşı Meclis Genel Kurulu’nda herhangi bir itiraz gelmemesi. Dördüncü olarak da parlamenter sistemin cumhurbaşkanı ile şu andaki cumhurbaşkanının kullandığı yürütme yetkisinin farklılıklar göstermesi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına önceki gün İYİ Parti’nin yaptığı itirazın ardından dün de DEVA Partisi ve Memleket Partisi itiraz etmişti.