Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası yaptı: 1 polis şehit oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kazaya yönelik Mardin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." başsağlığı mesajını iletti.