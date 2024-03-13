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Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası yaptı: 1 polis şehit oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şırnak#Polis Memuru
Erdoğanın koruma ekibi trafik kazası yaptı: 1 polis şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, ilçenin Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı.

Erdoğanın koruma ekibi trafik kazası yaptı: 1 polis şehit oldu

Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Erdoğanın koruma ekibi trafik kazası yaptı: 1 polis şehit oldu

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Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu öğrenilirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kazaya yönelik Mardin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum." başsağlığı mesajını iletti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Şırnak#Polis Memuru

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