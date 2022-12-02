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Erdoğan’dan yatırımcılara teşvik çağrısı

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Yatırımcı#Teşvik
Erdoğan’dan yatırımcılara teşvik çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yatırımcılara çağrıda bulunarak, “2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Yerli ve uluslararası yatırımcıları kendilerine sunduğumuz teşvikleri değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

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Beştepe’den Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, şu mesajları verdi...

TARİHİ İPEK YOLU

“70 kilometrelik bölünmüş yolun bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 9 kilometrelik Hamur çevreyolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Tarihi İpek Yolu’nun önemli güzergâhını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz. Yaklaşık 2.5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projenin ekonomiye katkısı 111 milyon lirayı bulurken 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına vesile olacaktır. Bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum.

Erdoğan’dan yatırımcılara teşvik çağrısı


Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ağrı-Patnos Devlet Yolu, dün Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.

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YENİ SAYFA AÇIYORUZ

Ağrı Dağı’nın yüceliğinden aldığı ilhamla bu bölgemizin önünde yeni bir sayfa açıyoruz. Hep söylediğimiz gibi ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak görüyoruz. Ulaşım hatlarının tesis edilmediği yerde yatırım da üretim de istihdam da olmaz. Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek ülkemizin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştık. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Terör tehdidinin sınırlarımızın dışın atmamızla birlikte Doğu’da gözle görülür yatırım hareketliliği olduğunu görüyoruz. 

TUZAKLARI BOZALIM

Milli eserlerle Ağrı’yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık. Yol, bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi potansiyelini daha etkin kullanabilmesine olanak sağlayacak. Malazgirt’ten bu yana Anadolu’daki varlığımızın her günü bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla, oyunlarla, saldırılarla mücadele ile geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinde aynı anlayış vardı. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler.

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ÇİN’E UZANIYOR

Serhat şehrimiz Ağrı daha düne kadar terörün ve doğudan gelebilecek tehditlerin gölgesinde yaşarken istikbalimize umutla bakmamızı sağlayan gelişmelerin adresi haline gelmiştir. Ağrı, Çin’e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer alıyor. Ağrı’nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliği zirveye çıkacaktır. 

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Dün (önceki gün) açıklanan 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel ekonomik krizlere, savaşlara, krizlere, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürümekle kalmıyor Türkiye Yüzyılı’na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz teşvikleri değerlendirmeye davet ediyorum. Biz dünyanın neresine gidersek gidelim muhataplarımıza hep gelin birlikte kazanalım diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin şehrinize yapacağımız yatırımla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Yatırımcı#Teşvik

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