Erdoğan’dan vatandaşlara: Binanız dayanıklı değilse dönüşümü başlatın

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9 MİLLET BAHÇESİ AÇTI

“Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon Millet Bahçesi 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi 200 bin, Sivas Bahçesi 158 bin, Erzincan Tercan Bahçesi 52 bin metrekare olmak üzere millet bahçelerimiz 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkânlarla göz kamaştıran projelerdir. İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor, gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinleniyor, evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte.

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DEPREMİN HATIRLATTIĞI

6 Şubat depremlerinin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam, dayanıklı ve güvenli binalar inşa etmemiz gerektiğidir. TOKİ’miz tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan konutlarda hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Aynı şekilde son yıllarda inşa edilen hastanelerimiz, kamu binalarımız, spor tesislerimiz bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standartların altına düşürmeyeceğiz. Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da yine depremle birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu.



DAHA KARARLI ADIMLAR

Ama Kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm konusunda daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de, gözünü para hırsı bürümüş muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.

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AFET KAPIMIZI ÇALMADAN

Vatandaşlarımızın ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, afet kapımızı çalmadan tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteği ile şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız millet bahçelerinin tüm şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.”





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500 MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan MİLLET BAHÇESİ sayısını 500 olarak güncellediklerini açıkladı: “Şimdiye kadar toplam 21.5 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizi hizmete aldık. Halihazırda 27.5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanı’na yapmakta olduğumuz 7.7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Bu vesileyle Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey’e şu ana kadar yaptığı gayretleri sebebiyle özelikle teşekkür ediyorum. Halef selef olarak şimdi de Mehmet (Özhaseki) Bey’le bu süreci en üstün şekilde devam ettireceğiz.”

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30 MİLYON FİDAN DAHA

Erdoğan, “Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden emanete hakkıyla sahip çıkmaktır” diyerek şöyle devam etti: “Bizim görevimiz orman varlığımızı daha da artırarak geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçeleri ile şehirlerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Başarılı atık yönetimi ile toprağımızı, denizlerimizi, nehirlerimizi korumaktır. Çevreci binalar yaparak yaşadığımız yerleri fıtrata uygun şekilde mamur etmektir. Yarın kıyametin kopacağını bilsek bile elimizdeki fidanı toprağa dikerek mesuliyetimizi yerine getirmeliyiz. Bu anlayışla bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını biz sadece 21 yıla sığdırmayı başardık. Bugüne kadar 6.5 milyar fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. Bugün de 30 milyon fidanın ekimini gerçekleştireceğiz.”