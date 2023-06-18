Erdoğan’dan TİM’de önemli mesajlar: Seçim bitti enflasyon düşecek

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Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İstanbul Raffels Otel’de düzenlenen Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TÜRK MALI DAMGASI

“Türkiye Cumhurbaşkanı olarak tüm ihracatçılarımızla gurur duyuyorum. El ele, gönül gönüle hareket ederek Türkiye’yi ihracat tarihinin en büyük başarılarıyla tanıştırdık. Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz. Bir süredir tüm dünya ile birlikte bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliğini bu meselenin çözümü oluşturuyor. Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yılsonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.

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2 MİLYON SAĞLIK TURİSTİ

Büyük hedeflerimiz olduğu bir diğer alan sağlık hizmeti ihracatıdır. Gerek hastanelerimiz, gerek termal tesislerimiz, gerekse diğer sağlık hizmetlerimiz de 10 milyar dolarlık bir sağlık turizmi hedefine şu an itibarıyla sahibiz. İnşallah 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız.

VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Allah’a hamd olsun ihtiyacımız olan azmi, cesareti, kararlılığı ve iradeyi tekrar elde ettik. Her iki seçimde de ezici bir zafer kazanarak yasaması ve yürütmesiyle ülkemize 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. Milletimizin verilmiş sadakasının olduğunu gün geçtikçe çok daha net göreceğiz.

Demokrasiden hak ve özgürlüklere, altyapı yatırımlarından millet iradesinin kullanılmasına kadar nerede açık varsa üzerine gittik. Ama ülkemizin en kronik sorunlarından olan muhalefet açığını maalesef kapatamadık. Türkiye’nin yeni bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var.”

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AB’YE ADİL MUAMELE ÇAĞRISI

Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik etti. Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi.

İHRACATÇILARIN TALEBİ: ELİMİZİ GÜÇLENDİRİN

- TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklentilerini şöyle anlattı: “Rakip ülkelerle büyük bir mücadele içindeyiz. Bu mücadelede üretim maliyetlerimizi ne kadar düşürebilirsek, elimiz o kadar güçlenecek. Yılbaşından bu yana art arda yapılan indirimlere rağmen sanayicilerimiz için enerji hâlâ önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Sanayicilerimiz elektriği Asya ülkelerine kıyasla neredeyse iki kat pahalıya mal ediyor. Dolayısıyla ihracatçılarımızın yeni indirimlere ihtiyacı bulunuyor.”