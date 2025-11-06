Erdoğan’dan TBMM’de çarpıcı mesajlar: ‘Terörsüz Türkiye’de önemli bir kavşaktayız

Haberin Devamı

KARDEŞLİĞİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

“Meclisimizin 28. Dönem 4. yasama yılına oldukça yoğun bir gündemle başladık. Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkere, ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi. Öncelikle Türkiye’nin güvenliğini garantiye alma yanında, komşularımızın güvenlik ve huzuruna katkı yapan bu önemli tezkereye kabul oyu veren tüm siyasi partilere ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözümüz yoktur. Komşularımız başta olmak üzere tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Mehmetçiğimiz uluslararası hukuk çerçevesinde varlık gösterdiği her bölgede huzurun, barışın, güvenin ve istikrarın teminatı olmuştur.



MEMNUNİYET DUYUYORLAR

Haberin Devamı

Bu tarihi gerçeği Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Şii fark etmeksizin tüm kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyorlar. Bırakın Mehmetçiği kendi topraklarında konuşlanmasına itiraz etmeyi bilakis bundan memnuniyet duyuyorlar. Hal böyleyken Cumhuriyet’i kuran parti olduğunu iddia eden CHP’nin tezkereye karşı çıktığını gördük. TBMM, ülkenin ve milletin güvenliğini çok yakından ilgilendiren bir oylama yapıyor ama bakıyorsunuz ülkenin ana muhalefet partisi saçma sapan argümanlarla kendilerinin bile inanmadığı bir sürü bahanenin arkasına saklanarak buna karşı çıkıyor. Bunu anlamak ve kabul etmek mümkün değil.

SÜRECİ KOLAYLAŞTIRAN ADIM

Biz elbette ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin güvenliğini CHP’nin itimat telkin etmeyen politikalarına bağlayamayız. Çünkü bizim için aslolan Türkiye’dir, Türkiye’nin selametidir. 86 milyonun her akşam huzur içinde başını yastığa koymasıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, kırmızı çizgimiz bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır. Bunun yolu ise hem hudutlarımız için de hem de sınır ötesinde güvenlik bakımından en küçük bir boşluk bırakılmamasından geçiyor. Tezkerelerin, Terörsüz Türkiye çalışmalarını zorlaştıran değil tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum.

Haberin Devamı

MENZİLE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Her şey kendi mecrasında ilerlemektedir. Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli-açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan emniyet ve savunma noktasında işi çok sıkı tutarken, diğer taraftan da ülkemizi neredeyse yarım asırdır canını yakan bu büyük sıkıntıdan, kamburdan kurtaracak adımları cesaretle atıyoruz. Gençler, devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları, devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde hamdolsun Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz. Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mithat Sancar’ı külliyemizde kabul ederek, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle ilerletilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ve müşahede ettik.

Haberin Devamı

YENİ BİR KAVŞAĞA ULAŞTIK

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Bu konuda herkesin elini taşın altına koyması, sürece destek vermesi olabilecek en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da 5 Ağustos’tan

bu yana yaptığı toplantılarla kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyoruz. Meclis Başkanı’mızın riyasetinde yürütülen çalışmalarla komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Biz karar alıcılara rehberlik edecek güçlü bir birikim oluşturduk. Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve önümüzdeki döneme dair belirleyeceği hukuki yol haritasını bu bakımdan önemsiyoruz. Biraz daha cesaretle, gayretle, özgüvenle Allah’ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

Haberin Devamı

SOSYAL KONUT PROJELERİNE 100 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe rakamlarına ilişkin de özetle şu mesajları verdi:

* “2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz.

* Sosyal yardım bütçesini 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz ki bu tutar bütçemizin yüzde 4.8’ine denk geliyor.

* Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık.

* Halihazırda, faturalarda mesken aboneleri için doğalgazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devletimiz destek veriyor. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

Haberin Devamı

AİLE, ÇOCUK VE KADINA DESTEK

* Ailenin korunması ve güçlendirilmesi programına önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programına yüzde 34, kadının güçlenmesi programına yüzde 35 artışla kaynak ayırıyoruz.

EN BÜYÜK PAY YİNE EĞİTİME

* Eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükselttik. Böylece 2002’de bütçeden yüzde 9.4 seviyesinde pay alan eğitime 2026 yılında yüzde 15.3 ile en büyük payı ayırdık.

* Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak tahsis ettik.

* Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayrılan toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıyoruz.

* Son 23 yılda kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik. Bu sayede önemli alt yapı projeleri hayata geçirildi. Kamu borç stoku makul seviyelere çekilerek, Avrupa Birliği ortalamasının da altına indirildi. 2002 yılında bütçe giderleri içinde faiz harcamalarının payı yüzde 43,2 iken, 2026 yılı bütçesinde bu oran yüzde 14,5 seviyesinde kalıyor. Faiz harcamalarının özellikle gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2002’de yüzde 14,3 iken 2026’da yüzde 3,5 düzeyine gerileyecektir.

* 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz ödemelerine giderken, 2026’da bu tutarın 19,9 liraya düşmesini bekliyoruz.

ÖZEL’E: ŞANZIMANI DAĞITACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’e de şu eleştirileri yöneltti: “Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi bir sınav veremiyor. Daha önce yaptığı açıklamalar hilâfına, ülkenin güvenliğine ve dış politikaya dair hususlarda ne yazık ki yerli ve milli bir duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor, fakat iş sözlerinin arkasında durmaya gelince nedense aniden çark ediyor, hemen geri vitese takıyor. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek CHP’ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse endişem odur ki, CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır. Bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz.

CEVAP VERECEKLER

Sayın Genel Başkan yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini giderek daha fazla komik duruma düşürüyor. Dün yine çıkmış, ileri geri konuşuyor. Deprem bölgesiyle ilgili hezeyanlarına hem Çevre ve Şehircilik Bakanı’mız hem de bölge milletvekillerimiz gereken cevabı verecek. Önceden turist gibi de olsa bölgeye yollarını düşürüyorlardı. Şimdi artık onu bile yapamıyorlar.”

CUMHUR İTTİFAKI SURLARINDA GEDİK AÇILMASINA İZİN VERMEYİZ

Şunu da bir kez daha açık ve net söylemek istiyorum: 15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce Terörsüz Türkiye ardından da terörsüz bölge hedefimize ulaşacağız. Bu vesileyle dünkü grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle başta FETÖ’cü alçaklar olmak üzere müfsit ve müflis zihniyetin bütün oyunlarını deşifre eden, bununla kalmayıp kirli heveslerini kursaklarında bırakan Sayın Devlet Bahçeli’ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli’nin de isabetle dikkat çektiği üzere Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye, huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye muazzam bir kardeşlik ve kucaklaşma sahnesi olacak muvaffak, muzaffer ve muteber Türkiye’nin nişanesidir. Komisyonumuzun ve aziz milletimizin de desteğiyle inşallah bu Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz.

YOK TEK ADAM REJİMİ YOK DİKTATÖR...

Erdoğan “Hani diyorlar ya, yok tek adam rejimiymiş, yok diktatörmüş, yok otoriterlikmiş. Bunların hepsi safsata” diyerek şöyle devam etti: “Bu asılsız ithamlar, muhaliflerimiz ve muarızlarımız tarafından kendi başarısızlıklarını ve beceriksizliklerini örtmek için kullanılan iftiralardır. Girdiğimiz her seçimde, ne dedik? Hodri meydan. Girdiğimiz her seçimde yaptıklarımızla ama daha çok yapacaklarımızla konuştuk. Ortaya bir ufuk, hedef, vizyon koyduk. Girdiğimiz her seçimde, hür iradesiyle milletimiz bizi tercih etti. Hamdolsun tercih etmeye de devam ediyor.

DAHA ÖNCE NEDEN YAPILMADI

Şimdi bize diyorlar ki, ‘Tabii ki yapacaksınız.’ ‘Bu sizin göreviniz’ diyorlar. Elbette görevimiz. Elbette yapacağız. Elbette bu millet için çalışacağız. Ama siz de lütfen bir sorgulayın. Merhum Menderes, merhum Özal dönemleri dışında bu ülkede yapılması gerekenler, acaba daha önce neden yapılmadı? 102 yaşındaki CHP kimi zaman seçimsiz, kimi zaman darbeyle, kimi zaman koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. Kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba şu ülkede dikili bir taşları var mı ya?

TAŞI GEDİĞİNE KOYACAK GENÇLİK

23 yılda ne yaptınız derlerse, en başta Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz, karamsar değilim. Siz bakmayın cadı kılığına giren 3-5 kimliksize. Siz takılmayın alkol şişelerinden haç yapan 3-5 şarlatana. Bu ülkede alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilen, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan, fedakâr, cefakâr, eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlâklı bir nesil var ve sayıları da her geçen gün artıyor.

ERDOĞAN’DAN DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI: YARGI NE DERSE ONA UYARIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız” değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşmenin olup olmayacağı yönündeki soruya ise Erdoğan, “Neden olmasın, Cumhur İttifakımız. Her şey olabilir” yanıtını verdi.