Erdoğan’dan ‘sistem’ mesajı: Eskiye dönüş tartışmaları kapandı

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Kabine dün Beştepe’de toplanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

‘SON SEÇİM’ PROPAGANDASININ SAFSATA OLDUĞU ANLAŞILDI

“Yüksek Seçim Kurulu’nun 2 Ocak tarihli açıklamasıyla başlayan 31 Mart seçim maratonunu tamamladık. Seçimlerin huzur içinde neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Seçim sonrası muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği ağırbaşlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Yarınki grup toplantımızda seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Bir süredir her seçim öncesi tedavüle konulan ‘son seçim’ propagandasının 31 Mart’la beraber safsata olduğu anlaşılmıştır. 31 Mart seçimlerinin ilk kazananı sandıktır. Türk demokrasisi bu seçim sürecinin en büyük galibidir.

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TARTIŞMA MİLLETİMİZ TARAFINDAN KAPATILDI

Muhalefetin de bu konuda gerekli dersi çıkaracağını ümit ediyorum. Hükümet ve siyaset olarak 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Türkiye 16 Nisan 2017 halk oylamasıyla 200 yıllık tartışmaya noktayı koymuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden yana olmuştur. 14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır. Siyaset kurumunun eskiye dönüş tartışmaları yerine mevcut sistemin daha iyileştirilmesine mesai harcamasının Türkiye için daha faydalı olacağına inanıyorum.

ACİL SORUNLARA ODAKLANDIK

Ekonomi, güvenlik, deprem, hak ve özgürlükler ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış bulunuyoruz. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Kovid-19 salgınıyla başlayan, sonrasındaki gelişmelerle derinleşen küresel ekonomik kriz, özellikle enflasyon boyutuyla halen devam ediyor. Üretim, istihdam, yatırım ve enflasyonu kontrol altına alma konusunda gelişmiş ekonomiler dahil hemen herkes ciddi sıkıntılar yaşıyor.

EN BÜYÜK 11. EKONOMİYİZ

Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin etkisiyle olumsuzlukların yansımasını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz. OVP’nin sonuçlarını görmeye başladık. 2023’ü yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz. Mart ayı ihracatımız 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek ihracat değerine ulaştık. İthalatta aylık azalış trendi devam ediyor. Büyüme oranımızın yıl sonunda yüzde 4’e yaklaşacağına inanıyoruz. Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre, istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin arttı.

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AMACIMIZ KALICI REFAH

Dünya gibi bizim de temel sorunumuz enflasyon baskısıdır. Amacımız kalıcı refahı sağlamaktır. Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısında itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari fazla 34.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kendi enerji kaynaklarımız devreye aldıkça bu oranlar iyileşecek. Bayramın 2. günü Gabar’daki petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak. Türkiye’nin geleceği yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ile şekillenecektir.”

JET YAKITI İFTİRASI

Dış politikada takip ettiğimiz ilkeli siyaset ile savunma sanayii alanında elde ettiğimiz başarılar vardır. Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız. Türkiye hiçbir malzemenin satışına izin vermemiştir. Doğru bildiğimiz yoldan yürümekten geri durmayacağız.

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Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Hafta sonu yaşanan hadiseler, Batı’nın çifte standartlı tutumunu göstermiştir.

SAVUNMA ŞİRKETLERİNE HAYASIZ AKINLAR

Göreve geldiğimizde savunma sanayiinde yüzde 80’ler seviyesinde olan dışa bağımlılığımızı yüzde 20’lere indirmiş bulunuyoruz. TB2 Akıncı ve Aksungur hava araçlarımız ile dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185’e çıktı. İhraç ettiğimiz ürün sayısı ise 230’u buldu. 2023 yılı İHA ihracatımız 1,8 milyar dolara ulaştı. KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Savunma şirketlerimize hayasız akınlar karşısında biz geri atmayacağız. Her alanda iftihar vesilesi olan şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Maalesef muhalefet aktörleri de bunlara destek veriyor.

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KINANMASI GEREKEN NETANYAHU

7 Ekim’den bu yana İsrail provokatif adımlar atmaktadır. Öncelikle kınanması gereken Netanyahu’nun kendisidir. Gazze’de 34 binden fazla masumu katleden, basın mensuplarını öldüren, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, 193 gündür dünyanın gözleri önünde soykırım uygulayan, her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu’dan başkası değildir. Türkiye olarak son 2 gündür Gazze’deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı artırdık. Telefon diplomasimize bu hafta boyunca devam edeceğiz. Gerilimde el yükselterek hiçbir yere varılmaz. 193 gündür ortada tek bir mağdur vardır o da mazlum Gazze halkıdır. Sorumluluk sahibi herkes seslerini daha fazla yükseltmelidir. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

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FAİLLERİ HESAP VERECEK

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’daki teleferik faciası ve Beşiktaş’taki gece kulübü yangınıyla ilgili muhalefete sert tepki gösterdi:

“Bayramın 3. günü Antalya’da meydana gelen teleferik faciasıyla hepimizin yürekleri dağlanmıştır. Devletimizin birimlerinin yoğun çalışması neticesinde 174 vatandaşımızı burunları kanamadan kurtardık. 5 kişi tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ana muhalefet partisi yöneticilerinin daha olayın ilk anından itibaren hadiseyi sulandırma, asıl sorumluları koruma çabaları gözlerden kaçmamıştır. Maalesef aynı vicdansızlığın Beşiktaş’ta yaşanan yangın faciasında da sergilendiğini gördük. Rızkının peşindeki 29 emekçi kardeşimiz İstanbul’un göbeğinde hayatını kaybetti. Ne sendikalardan ne de muhalefet cephesinden kayda değer hiçbir tepki gelmedi. Güya hak, hukuk, adalet adına Van’a koşanlar Beşiktaş’ta can veren işçiler için tek adım dahi atmadılar. Hem Antalya’daki hem Beşiktaş’taki cinayetlerinin faillerinin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağız.”