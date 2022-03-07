Erdoğan’dan Putin’e çağrı: Barışın yolunu açalım

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün yapılan kritik telefon görüşmesinin ardından İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ele alındı, Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte barışın yolunu açalım” çağrısını yineledi.

ACİLEN ADIM ATALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı. Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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KREMLİN AÇIKLAMASI

Görüşmeye ilişkin Kremlin’den de açıklama geldi. Açıklamaya göre Putin Erdoğan’a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin, Erdoğan’a Rusya’nın harekatı hakkında bilgi verirken operasyonun ancak Kiev’in askeri eylemlerine son vermesi ve Rusya’nın taleplerini kabul etmesi halinde duracağını söyledi. Bugün üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, “Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur” dedi.

LİDERLERLE YOĞUN TEMAS

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ateşkes için yoğun bir diplomatik çaba yürüttü. İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini paylaştı.

Erdoğan’ın, 22 Şubat’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vldimir Zelenski ile başlayan telefon trafiğinde, Zelenski ile 4 kez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2 kez, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 2 kez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de 1’er kez görüştüğü belirtildi.

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Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile konuştu. Görüşmede ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardım konuları ele alındı.