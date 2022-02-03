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Erdoğan’dan ‘mülteciler için titiz olun’ talimatı

#Recep Tayyip Erdoğan#Mülteciler#AK Parti
Erdoğan’dan ‘mülteciler için titiz olun’ talimatı

AK Parti’de dün milletvekilleriyle toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülteciler için, “Keyifleri için gelmediler. Sahiplenmeliyiz. Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen bizim misafirimizdir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde AK Parti milletvekilleri ile basına kapalı düzenlenen toplantıda mülteciler konusuna ağırlık verdi. Milletvekillerinin mültecilerle ile ilgili yapılan son çalışmaları gündeme getirdiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Keyifleri için gelmediler. Bundan dolayı da sahiplenmemiz lazım. Biz atalım iyiliği denize, balık bilmezse Halik bilir” diyerek milletvekillerinden hassas olmalarını ve titiz bir çalışma yürütmelerini istediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan “Muhalefet bu konuyu kaşıyor. Bu konuda ilkesiz davranıyor. İnsan odaklı bakmıyor. Mühim olan insandır. Muhalefet ‘gitsinler’ diyor. Gitmek isteyen gider, kalmak isteyenler bizim misafirimizdir. Bugüne kadar yüz binlerce yavrumuz bu topraklarda doğdu. Adaptasyon sağlamalı, topluma yararlı bireyler olması için çalışmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

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CUMHUR İTTİFAKI

Erdoğan’ın ayrıca “Cumhur İttifakı’na gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Her alanda bir ve beraber olmalısınız. Kardeşlik ruhuna riayet edilmesi gerek. Onlar imha, biz inşa için bir aradayız” dediği öğrenildi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Mülteciler#AK Parti

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