Erdoğan’dan muhalefete: İki şoför arabaya kaza yaptırır

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SEÇİM GELİYOR ADAYLARI YOK

“Yeni yönetim sistemimize göre seçimlerde cumhurbaşkanı ayrı, milletvekilleri ayrı seçiliyor. Biz Cumhur İttifakı’nın adayı olarak aylardır milletin huzurundayız. Ama er meydanı olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı, onlarla yarışmış ve milletin teveccühüyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Şimdi seçime kaldı 4-5 ay ama hâlâ karşımıza çıkabilen ya da çıkartılabilen aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar etrafında altı kişi görünüyor, bir de görünmeyen var, yedi. Bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Habire toplanıp duruyorlar.

EŞİ BENZERİ OLMAYAN SİSTEM ÇIKARDILAR

Herkes aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde altı kişiyle, Allah bilir kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar, sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların seçtiği cumhurbaşkanı oyunu aldığı iki kişiden birine değil, masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. İki kavram çok önemli; güven ve istikrar. Ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki?

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ÜLKEYİ ALTI KAYYUM YÖNETECEK

Oyu millet verecek, ülkeyi altı kayyum yönetecek. Bırakın davulun tokmağın başkasının elinde olmasını, bir tane davula altı tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyonun oyunu alan cumhurbaşkanı olacak, diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bulmayan oy gücüyle onu yöneten altı kişi olacak. Bu modeldeki cumhurbaşkanının Anadolu’daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, şahsiyeti, iradesi olabilmesi mümkün mü? Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, akıl tutulmasının, ihtiras kumkumasının bedelini millet ödeyecek. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar.

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ANAYASA’YA AYKIRIDIR

Meselenin çok daha vahim boyutu bu sistemin mevcut Anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasa’nın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Bizim milletimiz nasıl bürokratik vesayete, terör örgütleri eliyle kotarılmak istenen silah vesayetine boyun eğmediyse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder. Horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok cumhurbaşkanı siluetinin olduğu yerde eser de hizmet de olmaz.





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İlk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bugünlere getirdiysek, ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnaflarımızla birlikte kurtardıysak, geçtiğimiz 20 yılda demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnaflarımızla birlikte tamamladıysak Türkiye Yüzyılı’nı da esnaflarımızla inşa edeceğiz.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

ESNAFA YENİ DESTEK

50 MİLYARDAN 150 MİLYARA ÇIKIYOR

Erdoğan esnafa yeni destekleri şöyle açıkladı: “Hazinemiz esnaflarımızın kredi indirimlerini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık kaynak kullandı. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ‘100 Milyar Lira Esnaf Kredisi’ parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. 3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği destek paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Birinci ve ikinci risk grubunda bulunan ve esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnaflarımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkânı getiriyoruz. Böylece binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz.





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Halkbank’tan Paraf Troy Esnaf kredi kartı bulunan esnafımız kredi kartı harcamalarına üç ay ödemesiz olmak üzere toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9.75 gibi düşük faiz oranıyla taksitlendirme yapabilecek. Ayrıca Paraf Troy esnaf kartı olan esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini yüzde 50 oranında arttırarak, 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz. Ülkemizdeki 2.1 milyon esnaftan 1 milyonunun ortağı olduğu Kredi Kefalet Kooperatifleri’nin sayısını 932’ye çıkararak hizmet ağını genişlettik. Esnafımızın geçtiğimiz yıl bu kooperatifler aracılığıyla kullandığı kredi bakiyesi 123.2 milyar lirayı bulmuştur.”

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İHRACAT REKORU

Erdoğan “Milli gelirimizdeki döviz kurundaki aşırı yükselişten kaynaklanan nisbi yavaşlama durdu, yeniden yükselişe geçti” dedi: “İstihdamda 31.5 milyonla tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. İhracatımız 254.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Buraya 36 milyar dolardan geldik. Nereden nereye... Cari açığımızın en önemli sebebi olan enerjide Karadeniz gazından yeni petrol kuyularına kadar her alanda çok büyük atılım içindeyiz. Bu yıl uzun süredir emek verdiğimiz pek çok projenin hayata geçtiğine şahit olacağız.”

AHİLİK YEMİNİ

Erdoğan konuşmasının sonunda salonda bulunanlarla birlikte Ahi Evran Duası okudu. TESKOMB Başkanı Abdulkadir Akgül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısı olarak el yapımı ‘Ahilik Yemini’ metni bulunan bir tablo hediye etti.