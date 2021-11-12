Erdoğan’dan Miçotakis’e mülteci yanıtı: Nankörlük

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TÜRKİYE’DE 5 MİLYON MÜLTECİ VAR

“(Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in mültecilerle ilgili Türkiye’ye yönelik sözleri) Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür. Zira şu anda Türkiye’de toplam mülteciye baktığımız zaman 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun 4 milyona yakını sadece Suriyeli, Irak var, Afganistan var. 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir ülkeye mülteci sorunu Türkiye’den kaynaklanıyor demek nankörlüktür.

DÜRÜST DAVRANMIYORLAR

Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem. Hepsinden öte Ege’de, Akdeniz’de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan’dır, elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek bazen kendi kıyı emniyeti adı emniyet ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyor bunlar. Tamamiyle ne yazık ki Miçotakis ve avanesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar.

TÜRKİYE’Yİ ALDATAMAZSINIZ

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Dürüst davranmadıkları için bölgede güven telkin etmiyorlar. Şu an itibariyle hala sürekli elimizde bütün belgeler ve video kayıtları var. Nasıl Ege’de, Akdeniz’de bu mültecileri düzenli düzensiz göçmenleri o sulara gömdüklerinin belgeleri var. Bunu dünyaya anlatmak suretiyle dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye’yi aldatamazsınız.

YUNANİSTAN, AMERİKA’NIN ÜSSÜ GİBİ

(Dedeağaç Üssü) Maalesef Dedeağaç’la ilgili konuda aslında sadece Dedeağaç bir üs değil Yunanistan’ın kendisi şu anda Amerika’nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremem. O denli Yunanistan’ın içinde Amerika’nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Yunanistan adeta Amerika’nın üssü gibi. Dedeağaç bunların içinde sadece ufak bir bölge. Şu anda bütün bunlar niye, neden yapılıyor? Biz bunu tabi gerek Biden ile gerek ilgililerle savunma, dışişleri bakanım görüşmelerle, kaçamak cevaplar veriyorlar, dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Üs olarak Ege’de Yunanistan’la takındıkları tavır doğru tavır değil.

BÖLGENİN SİGORTASIYIZ

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Düşünün biz NATO üyesiyiz, Amerika, Yunanistan NATO üyesi. NATO üyeleri olarak Amerika en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içinde gerek asker sayısı itibariyle gerekse mali destek itibariyle Türkiye, Amerika’dan sonra ilk 7 içinde yer alan bir ülkedir. Böyle bir tablo var. Yunanistan’ın böyle bir durumu yok, çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz. Güveniyoruz. Bu bölgenin biz sigortasıyız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

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ORMAN YANGINLARINA ULUSLARARASI ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinde dünyanın birçok ülkesinde meydana gelen orman yangınlarına da değinerek şunları söyledi: “Dünyanın pek çok yerinde benzer afetler yaşandı. 2019 ve 2020 yıllarında 240 gün süren dev yangınlarda Avustralya’da büyük alanlar yok oldu. ABD’den İtalya’ya kadar yaşanan orman yangınları önemli kayıplara yol açtı. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturmamız gerekiyor.

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40 DAKİKADAN 12 DAKİKAYA İNDİRDİK

Türkiye olarak yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Yangın başına düşen alan miktarını geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğü, 21 binin üzerindeki personeli ve 4 bin 311 aracıyla yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. İHA’ları da kullanmaya başladık. Halen envanterimizde 9 İHA ve 10 drone bulunuyor.”

101 TARİHİ ESER ÖRNEK OLSUN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 101 parça tarihi eserin Türkiye’ye yeniden kavuştuğunu belirterek, “Bundan ötürü tüm Macar makamlarına gösterdikleri hassasiyet ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Bu adım kültür varlığı kaçakçılığını önlemekte istekli ve kararlı olunması halinde etkin mücadelenin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Macar dostlarımızın bu işbirliğinin başka ülkelere örnek olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban daha sonra, yasa dışı yollardan Macaristan’a çıkarılan ve diplomatik girişimlerle Türkiye’ye iade edilen eserlerin yer aldığı sergide incelemede bulunup yetkililerden bilgi aldı.