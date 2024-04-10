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Erdoğan’dan liderlerle görüşme trafiği

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Azerbaycan#İlham Aliyev
Erdoğan’dan liderlerle görüşme trafiği
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. 

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İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Aliyev arasında yapılan görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti” denildi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le görüşmeye ilişkin “Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı” bilgisi verildi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmede de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti. 

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Azerbaycan#İlham Aliyev

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