Erdoğan’dan liderlerle görüşme trafiği

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İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Aliyev arasında yapılan görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti” denildi.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le görüşmeye ilişkin “Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı” bilgisi verildi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmede de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.