Erdoğan’dan Kutsal Emanetler’e İstanbul Mushafı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Topkapı Sarayı’ndaki Kutsal Emanetler Dairesi’ni ziyaret etti. Hz. Muhammed’in hırkasının, ayak izinin, sakal-ı şerifinin yanı sıra halifelere ait eşyaların ve el yazması Kuran-ı Kerim’lerin de bulunduğu bölümü dolaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hüseyin Kutlu ve ekibinin 8 yılda yazdığı 10 ciltlik İstanbul Mushafı’nı da Kutsal Emanetler Dairesi’ne hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti.

66 KİŞİLİK EKİP HAZIRLADI

- İstanbul Mushafı, kâğıdından mürekkebine kadar hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlandı. Ekibin 66 kişi olmasının nedeni, Allah lafzı ebcet hesabıyla hesaplandığında karşılığının 66’ya denk gelmesiydi. İstanbul Mushafı’nda el yapımı kâğıt kullanıldı. Kâğıdın hamuru için Mekke’den, Medine’den, Kudüs’ten, Semerkant’tan, Buhara’dan yani İslam diyarının mukaddes bilinen makamlarından dut, gül dalı gibi bitkiler ve su getirildi.

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200 BİN TABAKA KÂĞIT

200 bin tabaka kâğıt için toplamda 800 bin organik yumurtanın akı kullanıldı. İstanbul Nakkaşhanesi’nde bin adet özel tıpkı basımı da yapılan Mushaf’ın ölçüleri orijinaliyle aynı olarak hazırlandı. Toplam 10 cilt olan eserde, her cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliğini taşıyan farklı şekillerde tasarlandı.

KUTSAL EMANETLER

- Topkapı Sarayı’ndaki en kıymetli eserler, büyük çoğunluğu Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethinden sonra İstanbul’a getirilen Hz. Muhammed, sahabeler ve peygamberlere ait olan eşyalar. Kutsal emanetler, Has Oda’nın Mukaddes Emanetler Dairesi’nde yer alıyor. Kutsal Emanetler Dairesi’nde yer alan ve her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği emanetler şunlar: “Hz. Muhammed’in Hırka-i Saâdet olarak adlandırılan hırkası, Hırka-i Saâdet’in saklı olduğu altın sandık, ayak izi, sakal-ı şerifi, Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin Dendan-ı Saadet olarak adlandırılan bir parçası, kabrinden alınan toprak, mühürü, sandaletleri, kullandığı kılıçlar ve kılıcının kabzası, oku ve yayı, yalancı peygambere gönderdiği Name-i Saadet diye adlandırılan mektubu. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed’in kızı Hz. Fatıma’nın seccadesi, hırkası ve gömleği, sahabe kılıçları, Kabe’den alınan eşyalar, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. İbrahim’in tenceresi, Hz. Musa’nın asası, Hz. Yusuf’un cübbesi, Hz. Yahya’nın kol kemiği de kutsal emanetler arasında.”

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AYASOFYA’DA BİRLİK MESAJI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camisi’nde kıldı. Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutlayan Erdoğan, “Rabbim gönüllerinizi bir, beraber kılsın. Ne yazık ki Gazze’de, artık neredeyse 700 bine ulaşıyor, kardeşlerimiz orada İsrail’in zulmü altında. Rabbim bu kardeşlerimizi zulümden inşallah Leyle-i Kadr’deki dualar hürmetine kurtarsın. Bizler şu anda elimizden gelen her türlü desteği, yardımı gönderiyoruz. Göndermeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizlerin duaları çok çok önemli. Aramızdaki birlik beraberlik çok çok önemli. Ayrılığa düşmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız. Bu vesileyle Rabbim gücümüzü, kuvvetimizi daim eylesin. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif’e ulaştırdığı gibi inşallah bayrama da kavuştursun. Bayramı bayram gibi yapanlardan eylesin diyorum. Allah birliğimizi daim kılsın diyorum” dedi.