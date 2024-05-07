Erdoğan’dan ‘kamu’ uyarıları

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde şöyle konuştu: “İnsana hizmet İslam medeniyetin temelini oluşturur. Vakıflarımız yalnızca insana hizmetle kendilerini sınırlandırmamıştır. Şanlı tarihimizde özelikle aç kuşlar için, göç eden leylekler için, ağaçlar için kurulan nice vakıflar görüyoruz. Hayata ve hayatın akışına dahil ne varsa oraya hitap eden, elini uzatan ve kol kanat geren bir hayır kurumuna, yapıya veya vakfa mutlaka rastlıyoruz. Sadece vakıf kurmakta değil, ecdat vakıfların korunması ve vakıf malına el sürülmemesi hususunda da çok büyük itina göstermiştir.

KAMU MALINA EL UZATMAK

Vakıf eserleri nasıl bize ecdadın ve vakıf sahibinin emanetiyse, kamu malı ve kamu görevi de milletin emanetidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğu kamu malı ve görevi böyle yüksek bir şuurla yerine getirilirse faydalı olur, bereketli olur, sorumluluğun hakkı tam manasıyla verilmiş olur. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti ve mesuliyet sahasıyla ilgili işlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye memurdur, mesuldür, mecburdur. Millete hizmet yolunda üşengeçliğe, rehavete, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna asla ve asla yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Hangi konumda olursak olalım hepimiz milletimize karşı sorumluyuz. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Hele hele kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir.

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SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ

Siyasetçiler, kamu görevlileri, yönetim mevkiindekilerin ülkeyi ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten, sorunlarına çözüm bulup, hayır duasını almadıktan sonra hangi vazife olursa olsun insan için yüktür. Eski Türkiye manzaralarını milletimize tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Bu konuda özellikle son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin sorumlu ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz.”

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GAZZE SINAVINI BAŞARIYLA VERDİK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarını ve ateşkes çabalarını anlatırken şöyle konuştu:

“Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye dünyada Gazze’ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz.

İHRACAT-İTHALATI TAMAMEN DURDURDUK

İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik, geçen haftadan itibaren İsrail’le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk, 35 bin kardeşimizin hayatına kastedenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkânlarımızı kullanacağız. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese, gördükleri halde çarpıtsalar da Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir.”

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201 VAKIF ESERİ AÇILDI

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Vakıf İnsan Ödülü’nü 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerin restorasyonuna sponsor olarak katkıda bulunan işinsanı Bayram Kızılaslan’a verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise Süleymaniye Camisi’nin kıble cephesindeki İznik çinileriyle yapılmış mihrapla bezeli ve mihrabın her iki tarafına yazılmış Fatiha Suresi’ni içeren eseri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti. Erdoğan programda, aralarında Kariye Camisi’nin de bulunduğu son iki yılda tamamlanan 201 vakıf eserin toplu açılışını da yaptı.