Erdoğan’dan kahramanlara: Sizinle güvendeyiz

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte önceki gece ilk olarak Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada personele hitap eden Bakan Güler, yeni yıllarını kutladı. Bakan Güler ve beraberindeki komuta kademesi, ardından Doğu Akdeniz’de görev yapan ‘TCG Gökova’ fırkateynini ziyaret etti. Bakan Güler burada da denizcilerin yeni yılını kutladı. Bakan Güler, son olarak Kilis Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti.

TELEFONLA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslenerek, yeni yıllarını kutladı. “Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir” diyen Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere şifa diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024’ün de hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum.”