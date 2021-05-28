Erdoğan’dan Kaftancıoğlu’na 500 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel aracılığıyla İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sırasında “Davalının (Kaftancıoğlu), DHKP-C ve PKK teröristlerine ve destekçilerine destek veren beyanları mevcut iken, müvekkilimiz bir basın açıklaması yaparak davalı hakkında bir takım ifadelerde bulunmuştur. Buna ilişkin olarak davalının yargılanıp ceza aldığı bir ifade için CHP’nin kendi sitesinde müvekkilini hedef alarak Türk milletinin iradesini hiçe saymış ve bunu kamu ile paylaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, “Yaşadığımız ülkenin yüzde 50 oranından fazla oy olarak seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’nı yok saymak ve işgalci olarak tanımlamak, milletin iradesini yok saymaktır. Bahse konu hakaret sınırları aşmaktadır” denildi. Kaftancıoğlu’nun “Cumhurbaşkanına hakaret”, “terör örgütü propagandası yapmak” gibi 5 ayrı suçtan ceza aldığı hatırlatıldı. Dilekçede, ‘bu nedenlerle hakaret ve milletin iradesini/oyunu yok saymak, kamu vicdanlarını da rahatlatmak adına bu davayı açma zorunluluğunun doğduğu’ kaydedildi.

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