Erdoğan’dan Kabaş’a tazminat davası

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Mahkeme, Kabaş ve Sakar’ın sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması için emniyete yazı yazılmasına karar verdi. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede özetle şöyle denildi:

“Davalı (Sedef Kabaş) TV programında kullanmış olduğu ifadelerle müvekkilim Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur. İfade özgürlüğü, kanunlarla teminat altına alınmış olsa da müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen ifadelerle basın özgürlüğünün sınırları aşılmaktadır.”

CEM KARACA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Twitter’dan Cem Karaca paylaşımında bulundu. Erdoğan, “Memleketini seven, sesiyle, eserleriyle milletimizin gönlünde farklı bir yer edinen, Anadolu rock ozanı, Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca’yı vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum” dedi. Erdoğan paylaşımında, Karaca’nın fotoğrafı ve ‘Allah Yar’ şarkısından “Yol bir, akıl bir. Bak da görebil. Sev, korkma sakın. Rab sana yakın’ dizelerine de yer verdi.