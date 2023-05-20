Erdoğan’dan İstanbul Modern’e övgü: Dünya İstanbul’u çok farklı tanıyacak

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Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern, Galataport içinde kapılarını ziyaretçilere 4 Mayıs’ta açmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün müzenin yeni binasını ziyaret etti. Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve eşi Bülent Eczacıbaşı ile çok sayıda davetli eşlik etti.

ARTIK ULUSLARARASI MÜZE

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İstanbul Modern artık bizim için bir ulusal müze değil, uluslararası niteliği olan müze. Bu uluslararası niteliğiyle birlikte burada Galataport’la adeta bütünleşen bir yapı ortaya koyuyor. Bu da İstanbulumuz için, Türkiyemiz için ayrı bir zenginlik. Şu sahil malum antrepolarla doluydu. Bu antrepolar da iş görmez, işe yaramaz haldeydi. 4 No’lu antrepo da bizden talep edildiğinde biz de bu antreponun böyle bir dönüşüme hazır olması için doğrusu pek de umudum yoktu ama Oya Hanım, Bülent Bey, Eczacıbaşı Ailesi bu işi çok kararlı bir şekilde ele aldılar ve ilk etabında 4 no’lu antrepo hemen bir müzeye dönüştü. İstanbul Modern olarak bu işin ikinci etabının ben doğrusu onu da hayal etmiyordum, ikinci etaba da girilince, şu andaki İstanbul Modern’i görmüş olduk. Bununla da inanıyorum ki dünya İstanbul’u, İstanbul Modern’le çok daha farklı bir şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır.

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100’ÜNCÜ YILA BİR ARMAĞAN

İstanbul Modern ülkemizin birikiminin küresel ölçekte paylaşılmasına ve geleceğe aktarılmasına vesile oldu. Dünyanın dört bir yanından eserler, sanat ürünleri, İstanbulluların, gençlerimizin ve milletimizin beğenisine burada sunuldu. Şimdiye kadar 8.5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Modern’in eğitim programlarıyla 850 bin çocuk ve gencimize ulaşmasını da ben çok kıymetli buluyorum ve önemsiyorum. Her yaş ve kesimden insanımızı sanatla tanıştıran, sevdiren İstanbul Modern’in önemli bir boşluğu doldurduğunu da görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına bir armağan olarak değerlendirdiğim İstanbul Modern’in yeni binasının şehrimize çok ama çok büyük değer katacağına inanıyorum. İstanbul Modern yeni binasıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin en prestijli, çağdaş, sanat merkezlerinden biri olmayı sürdürecektir. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır.”

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NÂZIM HİKMET’E VATANDAŞLIĞI BİZ VERDİK

- Erdoğan “Türkiye’nin tüm kültür ve sanat hazinesini en üst düzeyde en verimli şekilde değerlendirmenin çabası içerisindeyiz” dedi: “Kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü eseri her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Sanatımıza, katkı veren herkese, tüm sanatçılarımıza destek olmayı görev telakki ediyoruz. Sanatçıları ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz.

Eskiden resmi ideoloji tarafından cezalandırılmış, yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa, hangi fikir ve sanat insanımız varsa, hepsine kucak açtık. Türk şiirinin duayen ismi Nâzım Hikmet’e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Hiçbir komplekse kapılmadan, insanlığın ortak birikiminden azami derece istifadenin gayretindeyiz.”

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‘REHAVET ZAFER SARHOŞLUĞU YOK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Hemşehri Dernekleri Buluşması etkinliğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “İstanbul, sadece ülkemizin en büyük şehri değildir. İstanbul aynı zamanda Türkiye’nin bizatihi kendisidir. Bu şehir ülkemizin istisnasız 81 vilayetinin ve 922 ilçesinin tamamından insanları bağrında yaşatıyor. İstanbul Anadolu’dur, İstanbul Trakya’dır, İstanbul Türkiye’dir.

Siyasette neredeyse yarım asırdır milletimizin huzurundayız. Aynı şekilde 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca onca sınamadan geçtik. Yani her bakımdan defalarca teste maruz kalmamıza rağmen bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Seçim gecesinin ardından yaşananları sizler de gördünüz.

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İŞARET FİŞEĞİNİ ATTINIZ

İlk turunu 14 Mayıs’ta yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçiminde 27 milyonu aşkın oy ve yüzde 49 buçukluk oranla bunun işaret fişeğini attınız. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na vererek 322 milletvekiliyle iradenizin istikametini gösterdiniz. Şimdi geriye 28 Mayıs’ta yarım kalan işi tamamlamak kalıyor. Buradan ayrıldıktan sonra hemen memleketlerimizi arayıp akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, selamınızla birlikte 28 Mayıs’ta sandıkları sıkı tutmaları mesajımızı iletmenizi istiyorum. Rehavet yok, zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs’ı 28 Mayıs’ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul’un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündüz sosyal medyadan yurtdışındaki vatandaşlara yaptığı “İradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum” çağrısını konuşmasında bir kez daha yineledi.

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OĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi. Kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşti. Sinan Oğan, aldığı yüzde 5.2 oy oranıyla, ikinci turun kilit ismi haline gelmişti.