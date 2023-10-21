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Erdoğan’dan İsrail’e çağrı: Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Gazze
Erdoğan’dan İsrail’e çağrı: Soykırıma varan operasyonları derhal durdurun
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e operasyonları derhal durdurma çağrısı yaparken “İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail’e operasyonları durdurma çağrısı yaptı, saldırılar için “soykırıma varan” benzetmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:“Gazze’ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek, hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle âbâd olunmaz.        

BÖLGE DIŞI AKTÖRLERİN KIŞKIRTMASI

İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum.

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HERKESİN EMNİYETİNİ GARANTİ EDECEK MEKANİZMA

Müslümanların, Yahudilerin, Hıristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İsrail#Gazze

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