Erdoğan’dan İmamoğlu yorumu: Bizansvari taht oyunları

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Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SİYASİ DEĞİL HAKARET VAR

“Son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde ne var? Faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hâkimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkûmiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz.

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HAYATIM YASAKLARLA MÜCADELEYLE GEÇTİ

Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasa’nın 138. Maddesi’ne göre, hâkimler görevlerini bağımsız olarak, kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum Anayasa’nın 138. Maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi mahkemelerin her kararını beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hâkimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Hayatımız yasaklarla, mücadeleyle geçti.

BİZ ÇÖZÜMÜ HEP MİLLETTE BULDUK

Çözümü daima millette, milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiçbir yerde çözüm aramadık. Bugün de yaklaşan seçimler için kendimize milletin önünde vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Cumhur İttifakı olarak aylardır bunun çağrısını yapıyoruz. Buna karşılık kendilerine 6’lı masa diyen ama yanındaki yöresindekilerle kaç tane oldukları belirsiz olan muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadı. Masadaki herkesin kafasında bir başka hesabın, bir başka niyetin olduğu cümle alemin malumudur.





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Şimdi birileri bir mahkeme kararını bahane ederek, masanın içindeki hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Halbuki ortada henüz biten bir yargı süreci de gelen bir yasak da yok. Daha bu karar önce istinafa ardından da Yargıtay’a gidecek. Eğer mahkemenin verdiği kararın eksiği, hatası varsa zaten oralarda gerekli düzenlemeler yapılabilir.

BİZ BU OYUNUN İÇİNDE OLMAYIZ

Buradaki asıl çarpıklık yargıyla ilgili bir sürecin 6’lı masanın kendi içindeki siyasi çekişmelerin mezesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Bizi de aynı oyuna alet etmeye kalkıyorlar. Biz bu oyunun içerisinde yer almadık, almayacağız.”

AYŞE, ALİ FARK ETMEZ ADAYINIZI AÇIKLAYIN

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“Bizim için cumhurbaşkanı adayının kim olacağı önemli değil. Cumhur İttifakı adayını açıklamış, meydanlar da işte ortada gümbür gümbür sözünü söylüyor. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan 6’lı masa ve ortakları birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına, yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma farketmez. Yeter ki çıksınlar çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler. Biz de meydanda kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı, program, proje rekabetine gireceğimizi bilelim.”

3 PETROL KUYUSUNU AÇIYORUZ

Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarıyla ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da yapıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin’de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda, Mardin’i yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her alanda destekledik, geliştirdik. Karaman, Adana, Gaziantep hızlı tren projemizi inşallah Mardin’e kadar uzatıyoruz. Mardin Havalimanı’nın adını, Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin’in medarı iftiharı Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin’e girerken, Mardin Havalimanı’nın gönderinde de görülecektir.

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KÜRT KARDEŞLERİME ÇOK ÇEKTİRDİLER

“Daha 7 yıl önce çukur eylemleriyle Mardin’in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin’e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye’yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi, asla bu ülke de değildi, bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden daha iyisiyle yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürt’üz dediler, hem Kürt kardeşlerimi vurdular, çukurlara gömdüler. Arabıyla Kürdüyle, maalesef Ezidisiyle, Yezidisiyle, bütün mabetlerine varıncaya kadar yıktılar.”

KUPA FİNALİ İÇİN KATAR’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabet ederek bugün Katar’a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılacak.