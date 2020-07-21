Erdoğan'dan, Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çukurca'daki üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.