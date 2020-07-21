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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Erdoğan'dan, Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

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Erdoğan'dan, Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyükyıldırım ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çukurca'daki üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olan Büyükyıldırım ve Demir'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

 

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