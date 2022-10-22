Erdoğan’dan gençlere yatırım tavsiyesi: Kendi sanal evrenimizi kurma peşindeyiz

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AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Blockchain-Blok zincir İstanbul’ programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

FİBER KONUSUNDA BİRAZ YAVAŞIZ

“Artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.

TOGG GELDİĞİMİZ NOKTANIN SEMBOLÜ

Savunma sanayi teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750 üzerinde projeye ve 5.5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6’yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan TOGG’un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır.

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YAKIT KOYAN DEĞİL KULLANAN OLACAĞIZ

Blok zinciri teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasını, kripto para alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Son 10 yılda büyük gelişme gösteren bu teknolojinin sağladığı merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkânları mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Şayet net bir benzetmeyle ifade edecek olursak dijital varlıklar teknolojinin yakıtı. Blok zinciri ise teknolojinin vasıtasıdır, aracıdır. Türkiye yüzyılının hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz. Hedefimiz bu alanda da tüketici değil tasarlayıcı, üretici, yön verici, takip eden değil, takip edilen konumuna ulaşmaktır.”

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GENÇLERİMİZ BLOK ZİNCİRİNE YÖNELMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında gençlere yatırım önerisi de yaptı: “Biz bugünleri öngörerek TÜBİTAK bünyesindeki ulusal elektronik ve kriptoloji araştırma enstitüsünü blok zinciri teknolojisi çalışmaları için de görevlendirmiştik. Ülkemizin bu alandaki ilk laboratuvarı da 2016 yılında orada kurulmuştur. Merkez Bankamız bünyesinde kripto parayla ilgili bir çalışma yürütülmektedir. Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yönelmek yerine blok zinciri teknolojisi gibi yeniliklerin geliştirilmesinin içinde yer alarak daha büyük ve mümbit mecralara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.”

İHA’LARIMIZA ŞARKILAR BESTELENİYOR

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TÜrk savunma sanayinin, başarılarıyla dünyada da dikkatle takip edildiğini belirten Erdoğan şöyle devam etti: “İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir. Akıncı gibi daha ileri teknolojiye ve güce sahip hava araçlarımız dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Yine insansız hava araçlarının üzerine iniş kalkış yapabileceği bünyesinde insansız su araçları da taşıyacak Anadolu amfibi hücum gemimiz denizlerde benzer bir rol oynamaya hazırlanıyor. Hava savunma sistemlerimizle, füzelerimizle, zırhlı araçlarımızla ve diğer pek çok teknolojik aracımızla bu alanda giderek güçleniyoruz.”

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TAYFUN BİR YERLERE İŞARET

Erdoğan bu hafta testi başarıyla geçen yerli ve milli balistik füze ‘Tayfun’la ilgili de “Artık bizim Tayfunumuz da var.Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor ve zevkle takip ediyorlar ve bunları şimdi çok daha ileri safhaya taşımanın gayretindeyiz” dedi: “Yenilikçi ve ekonomimize değer katacak bu teknolojiyi küresel insani yardımlarımızın etkinliğini sağlamaktan iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar geniş bir alanda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz. Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür çağrımız sadece yönetim ve güvenlik alanını değil teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır.”

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MACRON’A LAFARGE’I ANLATTIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi Katılımcı Konfederasyon Başkanlarını kabul etti. Ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’na katılan Erdoğan, burada özetle şunları söyledi: “Terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele tamamı yalan, hezeyan dolu haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. Dün bize iftira atanların aynı dönemde DEAŞ’la iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca avro para aktardığı bugün delilleriyle, mahkeme kararlarıyla ortaya konuluyor. Lafarge denilen Fransız çimento devinin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine nasıl destek verdiğini, nasıl yardımcı olduğunu, onlara tüneller açmak suretiyle oralarda nasıl mikserlerle betonlar döktürdüğünü anlattığımda Fransızlar anlamıyordu ve Fransa’nın Başkanı Sayın Macron’a da anlattım. Şimdi Fransa Parlamentosunda Macron’a, Lafarge’ın hesabını sordular. Fransa’nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi.”