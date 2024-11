Erdoğan’dan G20’de Gazze çağrısı: Sessiz kalanları tarih affetmeyecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Türkiye olarak daha adil bir düzenin inşasını hedefleyen gayretlerimizin merkezinde etkili bir BM sistemi, onun da odağında Güvenlik Konseyi reformu vardır. Özellikle mevcut mekanizmaların dışladığı, mağdur ettiği, sesine ve taleplerine kulak tıkadığı Latin Amerika, Afrika ve Asya’dan ciddi destek alıyoruz. Rio Zirvesi bunun adeta bir ispatı oldu.

İSRAİL TERÖRÜ ARTIYOR

Gazze’de kıtlık riski uluslararası sınıflandırmalara göre felaket düzeyine ulaşmıştır. İsrail hükümeti açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze’ye insani yardım girişlerini de engelleyerek insanlığa karşı suç işliyor. Batılı güçlerin desteğiyle İsrail’in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır. Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir. Lübnan’daki katliamın sona ermesi için acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz. Girişimlerimizin de neticesinde G20 Liderler Bildirgesi’nde Gazze’ye dair güçlü ifadeler yer aldı.

YENİ AMERİKAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Ortadoğu’da bunları yaparken, Ukrayna’daki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için tarafların eşit statüde temsil edileceği diplomatik girişimleri destekliyoruz... Türkiye, savaşın ilk gününden bu yana yaptığı gibi taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Yeni Amerikan yönetiminin her iki çatışma bölgesinde de barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli, daha destekleyici adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum.

Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Amerika ve Avrupa dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon baskısından herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. Dezenflasyon sürecimiz 2024 yılı haziran ayından itibaren başladı ve 2025 yılında da devam edecek...”

RUSYA TEDBİR ALDI

Erdoğan, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (Rusya’nın resmen yeni bir nükleer doktrini kabul ettiği açıklaması) “Rusya’nın bu açıklaması her şeyden önce kendine yönelik bir tavra karşı konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir, diye düşünüyorum. Ve bu tedbire karşı özellikle Rusya’nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir. NATO yetkilileri tarafından da bu adım gözden geçirilmelidir. Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz. (Türkiye’nin İsrail’e yönelik baskıları) “Her ne kadar ülkemizin içerisinde bazı siyasi partiler garip garip şeyler söylüyorsa da ama biz İsrail’le ilişkileri tamamen kestik ve son yani İsrail Cumhurbaşkanının Azerbaycan’a COP Zirvesi’ne gitmesi ile ilgili konuda da biz, bizim hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik.” (AA)

İNSANİ YARDIMA ENGEL KALKSIN

- G20 Zirvesi sonrası yayımlanan bildiride, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları yer alırken insani yardımların ulaştırılmasındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiği belirtildi. Bildiride, “İnsani yardımların artırılması ve sivillerin korunmasının güçlendirilmesi yönündeki acil ihtiyaç ifade edildi. Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı ve iki devletli çözüm vizyonuna sarsılmaz bağlılık teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

- Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan insani acılar da bildiride yer aldı. Savaşın küresel gıda ve enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapılarak “Çatışmaların ve krizlerin sona erdirilmesine yönelik çabaların yanı sıra diplomasi ve diyalog elzemdir” denildi.

- Bildiride, ormanların korunmasına ve sürdürülebilir şekilde muhafaza edilmesine yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğuna da işaret edildi. Yerel topluluklar ve yerli halkların karşılaştıkları zorluklara değinilen bildiride, ormanlar için yeni fonların harekete geçirilmesi taahhüt edildi.

- Paris İklim Anlaşması hedeflerinin hatırlatıldığı bildiride, üye ülkelerin temiz, sürdürülebilir, adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı enerji geçişlerini hızlandırma taahhüdü ve yüzyılın ortasına kadar karbonda sıfıra ulaşma hedefi tekrar edildi.

- Zirvede, Brezilya’nın süper zenginlere yönelik küresel bir vergi oluşturulmasına ilişkin önerisi de tartışıldı.

Fotoğraf çekiminde Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Biden Erdoğan’la tokalaşmak isterken.

LİDERLERLE RİO TRAFİĞİ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan gayriresmi istişare ve eşgüdüm platformu MIKTA’nın liderleriyle bir araya geldikten sonra G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu. Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüştü. Bazı liderlerin dünkü çekimde hazır bulunmaması nedeniyle zirvenin kapanış gününde, aile fotoğrafı çekimi bir kez daha yapıldı. Erdoğan bu fotoğraf çekiminde ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından ABD Başkanı Joe Biden ile bir süre ayak üstü sohbet etti. (AA - DHA)