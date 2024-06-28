Erdoğan’dan dünyaya İsrail uyarısı: Gazze’de acil ateşkes şart

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Türkiye’ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Estonya ile 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştireceğimiz inancındayız. Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.

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HEDEF AB’YE TAM ÜYELİK

Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB’ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye benzer bir perspektiften yaklaşması müşterek menfaatlerimize olduğu aşikâr. Estonya’nın da bu anlayış temelinde Türkiye’ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Görüşmelerimizde Ukrayna’daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya’nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz.

KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT

Gazze’de yaşanan vahşet de hiç şüphesiz gündemimizdeydi. İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze’deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan belirtmek istiyorum. Gazze’deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.”

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FOTOĞRAFLAR: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis’i resmi törenle karşıladı. 21 pare top atışı eşliğinde milli marşların okunduğu törende Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

KARİS: İYİ İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYORUZ

Estonya Cumhurbaşkanı Karis toplantıda şunları söyledi: “Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye’deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi.”