Erdoğan’dan balkon mesajları: Bugün kimse kaybetmedi

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HER seçim sonrası AK Parti Genel Merkezi’nde yaptığı geleneksel balkon konuşmasını bu kez Cumhurbaşkanlığı’ndan yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Biz Türkiye’yi çok seviyoruz. Bu millet sevilmez mi? Biz severiz, Kandil’dekiler sevmez. Onların uzantıları sevmez ama biz severiz. İşte şu andaki tablo sevgililerin tablosu. Resmi rakam 320 bin kişi şu anda burada. Yolları söylemiyorum, havalimanından buraya kadar yollar maşallah tıklım tıklımdı.

KAZANAN DEMOKRASİDİR

Seçimin ilk turunda milletimiz TBMM üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na vererek yasamadaki tercihini zaten ortaya koymuştur. Bugün yapılan 2. tur seçimiyle milletimizin yürütmedeki tercihi de kesinleşmiştir. Milletimizin her iradesi gibi bu sonucun da başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye’dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasimizdir.

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KİMSEYE KIZGIN DEĞİLİZ

Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz ve milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Bu çağrıyı laf olsun diye değil, tüm kalbimizle yapıyoruz. Türkiye’nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor.

40 TANE KİRALIK VEKİL VAR

Ben hesap uzmanı değilim ama hesap uzmanının hesabında galiba bir yanlışlık var. 2018’de CHP vekil sayısı 146’ydı hesap yapıyoruz ya, 2023’te vekil sayısı 169. Gördüğünüz gibi bir artış var. Fakat burada kiralık vekiller var. 40 tane kiralık vekil. Yüzde 1 oy alan partilere 40 tane kiralık vekil verdi. Sayı 129’a düştü. 146’dan 129’a hangisi büyük? Herhalde 129 büyüktür diyemezsiniz, 146’dan 129’a bu milletvekilleri sayısını düşürene de herhalde ‘haydi’ diyemezsiniz. Şimdi Kandil’dekilerle onları arkaya alıp bir video çekimiyle ‘haydi’ diyebilirsiniz ama bu millet yutmuyor ve yutmadı, 17 vekil düşmüş durumda.

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BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİ

Bugün rahmetli Menderes’in uğruna canını verdiği demokrasi ve kalkınma hamlelerimizin en üst seviyeye ulaşma günüdür. Bugün rahmetli Özal’ın son nefesine kadar hep peşinde koştuğu büyük Türkiye hayalinin gerçeğe dönüşme sürecinin başlama günüdür. Bugün rahmetli Erbakan’dan rahmetli Türkeş’e, davalarına aşkla bağlı milletin tüm adamlarının mücadelelerinin gayesine ulaşma günüdür. Bugün bizim ülkemize kazandırdığımız eserlerin, milletimize yaptığımız hizmetlerin üzerine Türkiye Yüzyılı’nın müjdesini verme günüdür. Bunu sizlerle yapıyoruz, sizlerle yaptık.

ALMAN, İNGİLİZ, FRANSIZ DERGİLER DE KAYBETTİ

İşte sandıklar kapandı, telefon zincirleri akmaya başladı. Körfez’den İngiltere’ye ve Rusya’ya kadar hepsi tebriklerini bildirdiler. Türkiye’nin son 10 yıldır önüne kurulan tüm tuzaklar, üzerinde oynanan tüm oyunlar, sırtına saplanan tüm hançerler, ayağına takılan tüm çelmeler işte bugünü engellemek içindi. Alman, Fransız, İngiliz dergileri Erdoğan’ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? İşte onlar da kaybettiler.

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TÜM ENERJİMİZİ ÇALIŞMAYA VERECEĞİZ

Seçimler bittiğine göre artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tamamıyla tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak, önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. Sadece kalbimiz değil, elimiz de hep deprem bölgesinin üzerinde olmaya devam edecektir.”

FAİZ NASIL İNDİYSE ENFLASYON DA İNECEK

- ERDOĞAN ekonomiyle ilgili de şunları söyledi: “Şu anda faiz 8.5’e indirildi. Enflasyon da inecek, göreceksiniz. Onlar bizimle yarışamaz, onlar IMF’nin kapısında nöbet tutarlar. Tefecilerden para isteyenin akıbeti sandıklarda ortaya çıktı. Güven ve istikrar bu iki kavram çok önemli. Bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramını üstüne kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Sanayiden enerjiye her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkânları herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz.”

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DÜNYAYLA DAHA ETKİLİ SİYASİ VE DİPLOMATİK KANALLAR

- SURİYELİLERİN dönüşü, terörle mücadele ve diplomasi gibi konularda Erdoğan şu mesajları verdi:

“Küresel gelişmelerin bozduğu dengeler yeniden kuruluyor. Türkiye’nin bu tabloda inşallah çok çok farklı bir gücü olacak. Güneyimizde terörle örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Siyasi ve diplomatik kanalları daha etkin işleteceğiz.

Katar’la yeni bir iskân projesiyle birkaç yıl içinde 1 milyon kişinin daha dönüşünü temin edeceğiz.

Ulaştırma ve enerjide yürüttüğümüz yatırımları artık küresel düzeye taşıyacağız. Nitekim Sayın Putin, Trakya’nın hub bölgesi olması konusu bu tebrik mesajında yine tekrar etti.

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Sanayimizin, bilhassa savunma sanayimizin marka değerini arttıracağız. Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren, tarım fiyatlarında girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirlerini arttıran, tüketici erişiminin kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz. Turizmde yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz. Sosyal yardım ve destek sistemimizi milletimizin tek bir ferdinin bile kendisini sahipsiz hissetmeyeceği seviyeye getirene kadar geliştireceğiz.”