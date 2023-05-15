Erdoğan’dan balkon konuşması: 2. tura kaldıysa da başımızın üstünde yeri var

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AÇIK ARA ÖNDEYİZ

“Sevdanın neticesi burada. Bu sevdalıların buluşması. Bütün bu maratonun neticesini bu akşam sizlerle yaşıyoruz. Birileri mutfakta biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurtiçi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının, hem yurtdışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüzde gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedim.

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KAZANAN ÜLKEMİZ OLMUŞTUR

Bu ne aşk, bu ne heyecan, bu ne sevda. Sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkan onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti’den, Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranın rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok.





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EN YÜKSEK KATILIMLI SEÇİMLERDEN BİRİ

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şüphesiz oluşuyla gösterdik. CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız.

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AYNI DEMOKRATİK OLGUNLUĞU BEKLİYORUZ

Cumhur İttifakı işini biliyor, gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş, milletimiz de kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok, milletimizin kararının ne olduğunu gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görülen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum.

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2 MİLYON 600 BİN FARK ATTIK

Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin yüzde 50 artı 1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin 2. tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz yüzde 50’inin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyorum.

NE DEDİYSEK AYNI ŞEYİ SÖYLEYECEĞİZ

Seçim sürecinde her meydanda milletimize ne söylediysek, seçimde de onun sonucunu aldık. Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz, Diyarbakır’daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo’yla beraber olmadık. Cezaevi kapılarını kırarak bebek katili dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil’den talimat alanlarla beraber olmadık. Biz talimatı rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması milletimizin tercihinin açık ara bizden yana olduğunu değiştirmiyor. Biz milletimiz bugüne kadar ne dediysek bundan sonra da aynı şeyi söyleyeceğiz. Milletimize önsüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Türkiye’nin her seçimi elbette önemlidir. 14 Mayıs seçimleri kurulan ittifakların mahiyeti gerek bu ittifaklara verilen gizli, açık desteklerin kaynakları itibariyle siyasi tarihimizde ayrı bir öneme sahip olmuştur.

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TAHRİKLERE KAPILMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Bu seçimi yaşayanlar çocuklarına, torunlarına Türkiye’nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye Yüzyılı’na ulaştığını anlatacak. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını yarım bırakmamak için milletimizin iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacak. Hangi oyunları bozduğunu anlatacak. Milli iradenin gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Yarın sabahtan itibaren Türkiye Yüzyılı için özellikle de gençlerimizin umutlarını en yükseğe çıkartmak için çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tahriklere kapılmadan sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.”

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI’NDA

Cumhurbaşkanı “Yurtdışı oyların sayımları devam ediyor” diyerek şöyle devam etti: “Bunun için teşkilat mensuplarından ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurumlarında teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. TBMM üyeliği seçimleri mevcut tablo ile bile Cumhur İttifak’ının çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda Parlamento’da çoğunluk Cumhur İttifakı’ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hâkimdir. Dolayısıyla Meclis’te oyunu Cumhur İttifakı’na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.