Erdoğan’dan anayasa teklifi açıklaması: ‘Aileye tehditlere bir set çekeceğiz’

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Kasım’da Gaziantep’de gerçekleştirilen ‘Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’ programına katıldı. Bilim, kültür, sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından kadınların katıldığı programda konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “Türkiye’de Anayasa’dan yasalara kadar, hukuki zeminde yaptığımız reformlarla eğitimden istihdama birçok alanda verdiğimiz desteklerle kadınlarımızı güçlendirirken, aslında ülkemizin potansiyelini de büyütüyoruz. Şu an aile konusunda bir adım atıyoruz. Yasal düzenlemeyle muhalefetin önümüze geldiği bir dönemde biz bu yasal düzenlemeyi samimi bulmadığımız için dedik ki gelin bu işi Anayasal bir düzenlemeye taşıyalım. Olayı da sadece başörtüsü olayı olmaktan çıkartarak hem onu sağlama alalım ama bir de bunun yanında aile konusunda Anayasal bir zemine oturtmak suretiyle ailede herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyecek şekilde aile kavramını buraya yerleştirelim.

Haberin Devamı

MUHALEFET ENDİŞE ETMİŞ

Fakat muhalefet herhalde bundan endişe etmiş, ‘Sayın başkan aile kavramıyla ne demek istiyor’ demişler. Tabii bizim Adalet Bakanımız ‘Burada endişe edecek herhangi bir şey yok’ diyor. Güçlü aile güçlü milletleri doğurur. Güçlü aileler oluşturalım ki güçlü millet olduğumuz ortaya çıksın. Ama zayıf aile tipleri, güçlü milletleri zayıflatır. Onun için de bu çalışmayı gelin beraber yapalım dedik. Plan bütçe müzakerelerini bitirdikten sonra, kadınla erkek arasındaki tüm çizgiler ortadan kaldırıldığında kadının kendine ve insanlığa kattığı zenginlikleri devam ettirmek nasıl mümkün olacak yani bunu bir halletmemiz lazım. Bu hakikatlerden hareketle aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içerisindeyiz. İnşallah teklifini vermeye hazırlandığımız son Anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set çekmiş olacağız. İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz.”

Haberin Devamı

‘BU VAR YA BU FELAKET’

Programda Olimpiyat madalyalı yüzücümüz Sevilay Öztürk de konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu var ya bu felaket felaket. Bu neler yapıyor neler. Bizim iki kol ve ayaklarla yapamadığımızı o balıktan aldığı ilhamla yapıyor. Sevilay’ın maşallahı var, Allah nazarlardan saklasın” dedi.