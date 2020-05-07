Erdoğan’dan AK Parti’ye uyarı: ‘Barolar için seçim düzenlemesini hemen hazırlayın’

Kademeli olacak ve ilk etapta barolar birliği ile başlayacak düzenlemeyle ilgili Erdoğan’ın, toplantı boyunca birçok kez konuya geri dönüp, “Hemen düzenlemeyi hazırlayın, hemen bitirin” talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, konunun çok hassas olduğunu belirterek, “Yanlış anlaşılmalara izin vermeyin. Her kesimin görüşünü alın ve taslağı partinin hukukçu kurmayları ile çalışın” uyarısı yaptı.

ALTERNATİF BAROLAR

Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti dün Meclis’te iki ayrı toplantı düzenledi. İlk toplantı, avukatlık kanun taslağı içinde yer alan baro seçimlerine yönelik düzenlendi. İkinci toplantı ise diğer meslek örgütleri için yapıldı. Toplantıya Grup Başkanvekilleri Cahit Özkan, Özlem Zengin ve Mehmet Muş ile AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri katıldı. Toplantıda bazı illerde alternatif farklı baroların kurulması gündeme geldi. Ankara, İstanbul, İzmir gibi üye sayısı fazla olan illerde alternatif barolar kurularak, üye zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor. Düzenleme ile sadece barolardaki seçimler değil, baroların faaliyet ve yapısında da değişim olacak.