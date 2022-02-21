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Erdoğan’dan Afrika çıkarması

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kongo#Afrika Turu
Erdoğan’dan Afrika çıkarması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau’yu kapsayan dört günlük Afrika turu başladı. Görüşmelerde savunma sanayisinden madenciliğe, işbirliği imkânları konuşulacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau’yu kapsayan Afrika turuna çıktı. Dört günde üç Afrika ülkesini ziyaret edecek Erdoğan’ın ilk durağı Kongo Demokratik Cumhuriyeti oldu. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi karşılama töreni yapıldı. Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi karşıladı.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan ve Tshisekedi’nin birbirine heyetlerini takdiminin ardından Türkiye ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda 7 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, Bin 83 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

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İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri kapsamında ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinde ikinci durağı olan Senegal’de Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. 

 

 

 

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