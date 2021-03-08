Erdoğan'dan 8 Mart mesajı: Kadına şiddeti en sert şekilde kınıyorum

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.



AİLENİN KUTSİYETİNİ KORUMA



Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızda da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdik. Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar tebrik ediyorum...”