Erdoğan’dan 6’lı masa yorumu: Oturdular, konuştular, dağıldılar

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçerken yolda vatandaşlarla selamlaştı. Aracının yanına gelen gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa ile ilgili yaptığı sert çıkışı değerlendirdi. Konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar konuşmama kararı aldıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, sonra bir değerlendirmeyi Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MKYK’da gerekli değerlendirmeleri yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz. Yani bizim şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını aylar önce zaten söylemiştik. Hatırlayın, o meşhur İran atasözüyle ‘Oturdular, konuştular ve dağıldılar’ demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Biz can derdindeyiz bunlar ise mal derdinde.

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BİZE BİR YIL MÜSAADE EDİN

Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe’de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye’de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var ve biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır bunların yerine, halkıma dediğim gibi bize bir yıl müsaade edin, biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir taraftan da dışarıda kalan vatandaşımızı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan zemin etütlerini şu anda yapıyoruz. Bu zemin etütlerinin akabinde de nerede neyi yapacağız? Çünkü hedefimiz yani zemin artı üç gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz.”

‘AFETLERE KARŞI EN HAZIRLIKLI ÜLKE OLACAĞIZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’na ilişkin yaptığı paylaşımda yapılacak çalışmalarla Türkiye’nin afetlere karşı en hazırlıklı ülke haline geleceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması şöyle: “Ortak akılla, ortak vicdanla, ortak ahlakla, ortak vizyon birliğiyle Türkiye’yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz. 20 yılda önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen ülkemiz genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladık.”

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Erdoğan’ın paylaştığı görselde ise 37 bin sosyal donatıyla birlikte 1 milyon 180 bin konutun inşa edildiği, 81 şehir ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiği, 6.6 milyon ev ve işyerinin denetlendiği bilgileri yer aldı.