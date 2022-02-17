Erdoğan’dan ‘6’lı masa’ yorumu: Bir araya gelmeleri manidar

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BU SİSTEMİ MİLLETİN KENDİSİ GETİRDİ

“(6 muhalefet lideri toplantı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i istediler. Mutabakat metnini de 28 Şubat’ta yayınlayacaklarını söylediler) Bir defa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu milletin kendisi getirmiştir. Bunu kabul etmeyenler en başta millet iradesine saygısızlık yapıyor demektir. Tabii bunların bir araya gelmeleri manidar. Niye 28 Şubat? Bu da garip. Öbür taraftan HDP’yi çıldırtıyorlar. Oldu olacak onu da alın yanınıza. Bunlar daha çok bir araya gelirler ama bunlardan bir şey çıkmaz. Biz ise Cumhur İttifakı olarak; AK Parti, MHP, BBP olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine sebebiyet verecek adımlara fırsat vermeyiz. Zaman zaman ekonomi ile alakalı yalan yanlış konuşuyorlar. Ama gerek elektrik gerek diğer konularda, biz vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz.

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TABANIM MÜSAADE ETMEZ

(İleride 6 muhalefet partisinden Cumhur İttifakı ile birlikte olmak isteyenlere kapınız açık mı?) Haşa. Öyle bir şey olur mu? Böyle bir şeye benim kendi tabanım da müsaade etmez.

(Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda değişiklik öngören çalışmaya son şekli verildi mi?) Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın hazırladığı taslak metni Sayın Bahçeli’ye takdim ettim. Fethi Bey ile Hayati Bey çalışmalarını sürdürüyorlar. BBP’nin yapmış olduğu çalışma da zaten önlerine gelmişti. Çok kısa bir zaman içinde nihai kararı verip ona göre de adımı atabiliriz. Bu noktada bir sıkıntı söz konusu değil.

ELEKTRİĞİN KESİLİR

(Kemal Kılıçdaroğlu, ‘İndirim yapılana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim’ dedi) Bir partinin genel başkanı, ‘Ben elektrik faturasını ödemeyeceğim’ diyorsa bu ne anlama gelir? Elektrik faturanı ödemediğin zaman yapılacak işlem nedir? Elektriğin kesilmesidir.”

SAVAŞ HAYRA ALAMET DEĞİLDİR

(Tırmandırılan bir Ukrayna-Rusya krizi var. Sizin de Sayın Zelenski ile görüşmeniz olmuştu. Sayın Putin ile görüşmeniz olacak mı? Olası bir işgal, Türkiye’yi nasıl etkiler?) Sayın Zelenski, kendisiyle yaptığımız görüşmede, ‘Putin, Zelenski, Erdoğan’ olarak yapılacak üçlü bir görüşmeye olumlu yaklaştığını ifade etti. Sayın Putin’in de bu konuya olumlu yaklaşması halinde İstanbul veya Ankara’da bir araya gelmeyi inşallah gerçekleştirebiliriz. Sayın Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını kendisinden öğrenmek isteyeceğim. Buna göre işi takip etme gayretinde olacağız. Zira bölgede gerçekten bir savaş çıkması hayra alamet değildir. Böyle bir şey bölgenin sağlığı açısından isabetli olmaz.

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PUTİN-MACRON MASASI

(Macron-Putin görüşmesiyle ilgili değerlendirmeniz nedir?) Sayın Putin ve Macron’un görüşmesinde ortaya çıkan görüntünün ne anlama geldiği hususunda bizim ilave bir yorum yapmamıza esasen gerek bulunmuyor. Biz Ukrayna-Rusya arasındaki krizin diplomatik ve barışçıl yollarla çözüme kavuşması için üzerimize düşen sorumluluğu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek Sayın Putin’le gerek Sayın Zelenski’yle yakın bir diyalog ve işbirliği içindeyiz. Bunun tansiyonun düşürülmesi için kullanılabilecek önemli bir imkân olduğunu düşünüyorum.”

MARKETLERDE İNDİRİM: ÜZERİNE ÜZERİNE GİDECEĞİZ

(Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü. Ancak marketlerde uygulamada bir sıkıntı olduğuna dair kanaat var) Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bunları yakın markaja almış durumda. Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek. Ben tabii Hazine ve Maliye Bakanımıza ‘Süratle bunların üzerine gitmeniz gerekiyor’ dedim. Onların patronlarıyla da bizzat Nureddin Bey görüşmek suretiyle bunların üzerine gitmeye ve teftişe devam edeceğiz. ‘Biz nasıl KDV’yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz’ dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz. 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

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SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ: BİTMEK ÜZERE

“(Sosyal medya yasası çalışmaları) Geldiğimiz nokta, dezenformasyonla daha etkin mücadele etmek adına yeni kanuni düzenlemeler yapmayı zaruri kıldı. Arkadaşlarımız son toplantıyı pazartesi günü gerçekleştirecekler. Çalışmalarda sona gelindi diyebiliriz. Bu çalışmada üç ana unsur var.

- Her şeyden önce yalan haberin, dezenformasyonun sistematik bir şekilde yaygınlaşmasını engelleyecek bir düzenlemeden söz ediyoruz.

- İkincisi, yoğunlukla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyon faaliyetlerine karşı sosyal ağ sağlayıcılarına, sosyal medya şirketlerine ve kullanıcılarına yönelik yeni düzenlemeler ve sorumluluklar gelmiş olacak.

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- Üçüncüsü de internet haber sitelerine yine dezenformasyonu önleme adına bazı sorumluluklar getirilecek.”