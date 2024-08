Erdoğan’dan 23. yıl mesajları: Hepimiz aynı gemideyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23. kuruluş yıldönümünde özetle şunları söyledi: “AK Parti, 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. 14 Ağustos 2001’de biz o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık. Bir dip dalga hareketi olarak doğan, kurulan, büyüyen AK Parti, çok kısa sürede milyonların umudu haline dönüştü. Milletimiz AK Parti’de yıllar sonra kendini gördü; kendi değerlerini temsil eden samimi, liyakatli, gayretli ve Türkiye sevdalısı kadrolar gördü.

NE BADİRELER ATLATTIK

Yol boyunca nice badireler atlattık; bizi hizmetten, çalışmaktan alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Önce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik. Türkiye’yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi biliyor.

YENİ DÖNEMİN RUHU

Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti’nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. AK Parti’nin siyaset yapacağı yer; dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye’nin merkezidir. Tüm renkleriyle, tüm farklıklarıyla 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız.

AK Parti, milletin partisidir; millet ve memleket sevdalılarının partisidir. Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, üreten, koşturan; Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmete talip olan, AK Parti’nin değerlerini benimseyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır.

CHP’DEKİ VİTRİN DEĞİŞİKLİĞİ

Ne eski CHP Genel Başkanının ‘helâlleşme’ kurnazlığını ne de mevcut CHP Genel Başkanı’nın ‘normalleşme’ söylemlerini; AK Parti’nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin, ne kadarının vizyon ve zihniyet değişimine tahvil edileceğini elbette zamanla göreceğiz. CHP’nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. Bizim temennimiz; CHP’nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir.

YENİ BİR SİYASET TARZI

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sınamalar yeni bir siyaset diline, siyaset tarzına ihtiyacı had safhaya çıkarmıştır. Terörle mücadele, ailenin korunması, tüm dünyada artan İslam karşıtlığı gibi tehditler, iktidar ve muhalefetiyle daha fazla konuşmamızı, temas ve diyalog halinde olmamızı elzem kılıyor. Milli çıkarlarımızı koruma ve savunma noktasında hep beraber kararlılık göstermemiz gerekiyor. Şunu unutmayalım; hepimiz aynı gemideyiz. Gemideki delikleri büyütmenin, hatta siyasi ihtirasların esiri olarak yeni delikler açmanın kimseye faydası dokunmaz. Millet olarak huzurumuzun, güvenliğimizin, refahımızın yolu, el ele verip gemiyi sahili selamete ulaştırmaktan geçiyor. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak diyaloğa açık tavrımızı sürdüreceğiz.”

EZANA BAYRAĞA SALDIRANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan “Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, Türkiye’de bu çatışmayla bir istikrarsızlık oluşturmak isteyen, kökü dışarda girişimlerin tamamının farkındayız” diyerek şöyle devam etti: “Türkiye Yüzyılı’nda, lider ülke olma yolunda azimle ilerlerken, insanların kılık kıyafetlerinden, inançlarından, mezheplerinden, etnik kökenlerinden, yaşam tarzlarından dolayı keskin bir ayrışmaya gitmesi, Türkiye’ye husumettir, milletimize açık bir düşmanlıktır. Ezana, bayrağa, camiye, Kuran’a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız.

LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, bu tehdidi nasıl değerlendiriyorsak Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ‘ırkçı saldırganlığa’ da aynı nazarla bakıyoruz. Her bir teşkilat mensubumuzun da dikkatli, hassas olmasını rica ediyorum.”

PARTİDE KAPSAMLI DEĞİŞİM

- Erdoğan “Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir ‘vitrin yenilenmesi’ olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz” dedi: “Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali, hesabı ağırdır. Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin de aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz.

KİMSE BİZE AYAK BAĞI OLAMAZ

Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilâtımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve ‘bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim’ sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde hem performansı, hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek.”

2 MİLLETVEKİLİ VE 13 BELEDİYE BAŞKANINA ROZET

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti’ye katılan 2 milletvekili ve 13 belediye başkanına rozetlerini taktı. İYİ Parti’den istifa eden İstanbul milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ersagun Yücel’in yanı sıra AK Parti’ye katılan belediye başkanlarının 5’i bağımsız, 7’si Yeniden Refah Partisi’nden, 1’i ise İYİ Parti’den ayrılan isimler. Belediye başkanları: “Adana Saimbeyli -Mahmut Dal, Adana Feke-Cömert Özen, Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi-Ali Açmaz, Erzurum Aziziye -Emrullah Akpunar, Erzurum Horosan-Hayrettin Özdemir, Erzurum Köprüköy-Nevzat Karasu, Konya Doğanhisar-Ali Öztoklu, Muş Bulanık Yoncalı Beldesi -Fehim Kaya, Muş Yeşilova Beldesi-Ömer Faruk Yenilmez, Ordu Çaybaşı-Mesut Karayiğit, Samsun Ayvacık-Refahattin Şencan, Şanlıurfa Birecik-Mehmet Begit, Uşak Banaz-Zafer Arpacı.”

EMİNE ERDOĞAN: NİCE YILLAR

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “AK Parti’nin yeni yaşının heyecanını ve gururunu, Türkiye’nin dört bir köşesindeki yol arkadaşlarımızla paylaşmak büyük bir mutluluk. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızın sembolü olan AK Parti’ye nice yıllar diliyorum” dedi.

FİLİSTİN DAVASINA TAM DESTEK

Özel oturumla bugün toplanacak TBMM’de konuşma yapmak için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün özel oturumla toplanacak olan TBMM’ye hitap etmek üzere dün akşam saatlerinde Ankara’ya geldi.

Abbas’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Abbas ve beraberindekiler daha sonra Beştepe’ye geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mahmud Abbas arasında Beştepe’de gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı. Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması için çalışmaya devam edeceğini de söyledi. Abbas bugün TBMM’de hitap edecek.