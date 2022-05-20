Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhu yeniden canlandı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#19 Mayıs#Mesaj
Erdoğandan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhu yeniden canlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında özetle şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. ”

BAŞTA ATATÜRK, BÜTÜN KAHRAMANLARI SAYGIYLA ANIYORUM

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#19 Mayıs#Mesaj

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Kendini general ilan eden Putin, Hitlerin hatasını mı yapıyor

Kendini 'general' ilan eden Putin, Hitler'in hatasını mı yapıyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...

Köpeğiyle birlikte tam 225 kilometre yürüdü! 'Yürümezsen ikimiz de öleceğiz...'

#Ukrayna
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard