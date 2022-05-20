Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Direniş ruhu yeniden canlandı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında özetle şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, milletimizin azim ve bağımsızlık aşkının dünyaya ilan edildiği, içimizdeki direniş ruhunun yeniden canlandığı bir tarihtir. 19 Mayıs 1919’da Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı bir ve beraber olarak ayağa kalkmış, son ve ebedi devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için topyekûn bir mücadeleye girişerek destansı kahramanlıklar sergilemiş, nihayetinde kutlu bir zafere erişmiştir. ”

BAŞTA ATATÜRK, BÜTÜN KAHRAMANLARI SAYGIYLA ANIYORUM

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”