Erdoğan’a sevgi gösterisi

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Erdoğan konvoyunu durdurup vatandaşlarla sohbet etti, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol boyunca kendisine el sallayan vatandaşlarla da selamlaştı.

Öte yandan Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Şerif ile görüşmesinde selden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Aliyev ile görüşmesinde de Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesini tebrik etti.