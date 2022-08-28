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Erdoğan’a sevgi gösterisi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vatandaş#Sohbet
Erdoğan’a sevgi gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı’daki evinden Vahdettin Köşkü’ndeki çalışma ofisine giderken halkın sevgi seliyle karşılaştı.

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Erdoğan konvoyunu durdurup vatandaşlarla sohbet etti, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol boyunca kendisine el sallayan vatandaşlarla da selamlaştı.

Öte yandan Erdoğan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Şerif ile görüşmesinde selden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Aliyev ile görüşmesinde de Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesini tebrik etti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Vatandaş#Sohbet

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