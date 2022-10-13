Erdoğan’a Dostluk Nişanı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasında 20 anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kazakistan’ın 1. Derece Dostluk Devlet Nişanı takdim edildi. Erdoğan “Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu” dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Davete icabetle ata topraklarımız Kazakistan’da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar meselesidir. Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerdeniz. Kardeş Kazakistan’ın huzurunu desteklemeyi sürdüreceğiz.

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FARKLI BİR SÜRPRİZ

Bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. 1. Derece Dostluk Devlet Nişanı takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu. Gösterilen misafirperverlik ve 1. Derece Devlet Dostluk Nişanı’ndan dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev başta olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum.”

STRATEJİK ORTAĞIMIZ

Tokayev ise törende özetle şunları söyledi: “Bizim köklerimizi derinleştirmek için büyük katkıda bulunuyorsunuz. Biz geleceğe birlikte adım atacağız, bizim kardeşliğimiz devam edecektir. Türkiye, Kazakistan’ın çok önemli stratejik ortağıdır. Halkımız adına, kardeşime çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin itibarı çok yüksektir. Biz Türkiye’nin ekonomi, eğitim, dış siyaset ve diğer alandaki başarılarıyla büyük kıvanç duyuyoruz. Kıymetli kardeşime 1. Derece Dostluk Nişanı takdim edildi. İki ülkenin dostluğu ebedi olsun, teşekkür ediyorum.”

10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

ERDOĞAN Kazakistan’la ticaret hacmi için belirlenen 5 milyar dolarlık ilk hedef seviyesini geçen sene aşıldığını belirterek şöyle devam etti: “Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan’daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan’ı da dahil ederek, yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz.

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Dolayısıyla, gerek Orta Asya’da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz.”

DAYANIŞMA GÜÇLENECEK

Erdoğan, Kazakistan’la işbirliği sürecinin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla taçlandığını belirterek şunları söyledi: “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant’ta yapacağımız ikinci toplantı ile bunu daha da tırmandıracağız. Önümüzdeki ay teşkilatımızın Özbekistan’daki zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana’daki temaslarıma yarın (bugün) Kazakistan’ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya’da İstikrar ve Güven Artıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’ne katılarak devam edeceğim.”

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ASTANA’DA GENİŞ HEYET

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Katar Emiri Al Sani, Irak Cumhurbaşkanı Salih, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da katılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Astana ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Vahit Kirişci, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.