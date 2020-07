Erdoğan yeni sistemin iki yılını anlattı: Reform, icraat ve değişimle yola devam

İHANET SAFI BAŞARISIZ OLDU

“Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, son 7 yıldır, tarihi bir dönemden geçmektedir. Bu dönemin içinde her türlü tuzak, her türlü saldırı, her türlü oyun, her türlü ihanet, her türlü acı ve sıkıntı vardır. Yine bu dönemin içinde her türlü mücadele, her türlü kahramanlık, her türlü cesaret, her türlü zafer de vardır. Hamdolsun, saldırı ve ihanet safı başarısız olmuş, mücadele ve kahramanlık safı, yani milletin safı girdiği her imtihandan alnının akıyla çıkmıştır.

TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU

15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimiz tarafından meydanlarda kurulan cumhur ittifakı, bu sürecin hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle, cumhur ittifakının kurulmasında ve bugünlere gelmesinde çok büyük emeği olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile tüm MHP’li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın, siyasi ve ekonomik gerilimlerden koronavirüsün yıkıcı etkilerine pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde, Türkiye dimdik ayakta kalarak, farkını ortaya koymuştur. Ülkemizin bu büyük atılım döneminin en kritik değişimlerinden biri de, hiç şüphesiz, yeni yönetim sistemimize geçişimizdir.

EKSİKLERİ HIZLA TAMAMLIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Diğer tüm değişimler ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette yaşanıyor. Yine yeni sistemin imkânları sayesinde, eksikleri hızla tamamlıyor, aksaklıkları düzeltebiliyoruz.

HER TÜRLÜ DEĞİŞİME AÇIĞIZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yönetim yapımızda köklü değişikliklere gittik. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır. Nitekim Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik. Kabinede ve üst düzey bürokraside, ihtiyaç hâsıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.

TERÖRE KARŞI TARİHİ BAŞARI

İçişlerinde; son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK’ya 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Sadece son 1,5 yılda PKK’nın 400’e yakın eylemini engelledik. FETÖ’ye 17 bin operasyon gerçekleştirdik. DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurtiçinde 2 bin 652 operasyon yürüterek, 635 teröristi etkisiz hale getirdik.”



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan savunmadan eğitime kadar her alanda icraatları anlatırken arkasındaki ekrana da görüntüler yansıdı. Erdoğan’ın konuşması sırasında bakanlar da koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli olarak salondaydı.

HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALIYORUZ

"Türkiye, sınır güvenliği için yürüttüğü harekâtlarda, uluslararası anlaşmalara uygun olarak attığı tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda, milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Gururla, kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Etki alanımızdaki her yerde adaleti, hakkı, hukuku, güvenliği, refahı, insani tüm hasletleri hayata geçirerek, farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, hele hele doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık. Karşımızdakiler hangi ahlaksızlığı yaparsa yapsın, biz, inancımızın ve tarihimizin bize gösterdiği istikametten şaşmayacağız."

LİBYA MESAJI: KİMSE HEVESLENMESİN

"Libya’da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus’u tehdit eden darbecileri gerileterek, Libya halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz. Gemilerimiz sondaj çalışmalarına başladı. Bu hamlelerimizle, Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. Biz uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa Doğu Akdeniz’de haklarımız nelerse bu çerçevede bu adımları attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz."

KANAL İSTANBUL, ÖRNEK

"Kanal İstanbul’un etüt proje çalışmalarını bitirdik. İnşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla yürütülüyor. Talipler artmaya başladı. Kanal İstanbul projemiz tüm dünyaya örnek olacak. Tüm dünyanın dikkatini çekecek. Her yönüyle Kanal İstanbul, Karadeniz’i Marmara’ya bağlayan cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yerini alacak."

MİLLET SAFINI BELİRLEDİ

"Kerameti kendinde görüp nefsine yenik düşerek halka tepeden bakanların, istikameti kaybetmesi mukadderdir. Son 7 yıldır yaşadığımız saldırıların, günlük siyasi sonuçlar elde etme değil, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçları olduğunun farkındayız. Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz yoktur."

TÜRKİYE’NİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

“Hazine ve Maliye, son yıllarda ülkemizin en çok mücadele verdiği alanların başında geliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında, ekonomimizin bağışıklık sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemlerimizi alıyoruz. Hedefimiz 2023’e kadar ülkemizden en az 10 tane, milyar dolarlık yeni şirket çıkarmaktır.”

MALAZGİRT'TE OLACAĞIZ

“26 Ağustos Malazgirt geliyor. Geceyi orada geçirip, Sultan Alparslan’ın izinde oraya yürüyecek, Malazgirt’te olacağız.”

ELEKTRİKLİ ARAÇTA LİDER OLACAĞIZ

"Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayata geçiriyoruz. 2022 yılının son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Bu projeyle elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız. Raylı sistemlerde de küresel bir oyuncu olma hedefimiz var. Bu sene başında milli elektrikli trenimizi raylara indirdik, 2022 yılında da milli anahat lokomotifimiz raylarla buluşacak. Milli yüksek hızlı trenimizi de en kısa sürede raylarla buluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizin uzun dönemli petrokimya ihtiyaçları için stratejik öneme sahip Ceyhan, Filyos ve Karapınar Endüstri bölgelerinde, yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz."