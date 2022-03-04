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Erdoğan ve Bahçeli'den seçim yasası taslağına onay

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Seçim Yasası
Erdoğan ve Bahçeliden seçim yasası taslağına onay

AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Seçim ve Siyasi Partiler Yasası salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen görüşmede Bahçeli’nin de son kez görüşünü aldı. 15 maddelik yasa taslağının önümüzdeki hafta başı Meclis’e sunulması planlanıyor.

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HAFTA BAŞI MECLİS’TE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yürütülen görüşmeler sonucunda taslağa son şekli verildi. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın düzenlemeyi salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu öğrenildi. Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin onayının ardından kanun teklifine dönüştürülen düzenlemenin önümüzdeki hafta başı Meclis’e sunulması planlanıyor.

BARAJ YÜZDE 7

15 maddelik düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

VEKİL TRASFERİNE FORMÜL

Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilecek.

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Ayrıca partiler kurulduktan sonra kongrelerini düzenli olarak yapacak. Parti kurulduktan sonra kongre yapılmamasının önüne geçilecek.

SEÇMEN GÖÇÜ İÇİN DÜZENLEME

Seçimlerde seçmen göçünün önüne geçilmesi için de taslakta bir madde yer alacak. Seçmenlerin seçimin yapılacağı yıldan bir yıl önce kütüğü neredeyse orada oy kullanacak. Zaruri istisnalar göz önünde bulundurulacak.

KURA İLE BAŞKAN

Taslak ile en kıdemli üç hakim arasında kura yapılacak. İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek. Mevcut durumda seçimlerde en kıdemli hakimin il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütmesi gerekiyordu.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bahçeli#Seçim Yasası

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