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Erdoğan, 'uluslararası bilim ve mühendislik' yarışmasında ödül alan öğrencileri kutladı

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#Uluslararası Regeneron ISEF Bilim Ve Mühendislik Yarışması#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Öğrenciler
Erdoğan, uluslararası bilim ve mühendislik yarışmasında ödül alan öğrencileri kutladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 20:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ödül kazanan 12 Türk öğrenciyi tebrik etti.

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ABD'nin Dallas şehrinde düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 12 Türk öğrenci ödül kazandı. Yarışmaya Türkiye'yi temsilen katılan 12 proje ve 21 öğrenciden 3 projenin sahibi 7 öğrenci 'Regeneron ISEF Büyük Ödülü', 3 projenin sahibi 5 öğrenci de 'Özel Ödül' kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk öğrencilerin başarısını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı 'Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TÜBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz 'Büyük Ödül', 3 projemiz de 'Özel Ödül' kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum" dedi. 

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#Uluslararası Regeneron ISEF Bilim Ve Mühendislik Yarışması#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türk Öğrenciler

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