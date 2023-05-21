Erdoğan, 'uluslararası bilim ve mühendislik' yarışmasında ödül alan öğrencileri kutladı

Haberin Devamı

ABD'nin Dallas şehrinde düzenlenen Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 12 Türk öğrenci ödül kazandı. Yarışmaya Türkiye'yi temsilen katılan 12 proje ve 21 öğrenciden 3 projenin sahibi 7 öğrenci 'Regeneron ISEF Büyük Ödülü', 3 projenin sahibi 5 öğrenci de 'Özel Ödül' kazandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk öğrencilerin başarısını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "64 ülkeden 1307 projenin sahibi 1638 öğrencinin katıldığı 'Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda TÜBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz 'Büyük Ödül', 3 projemiz de 'Özel Ödül' kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Haberin Devamı