Erdoğan: Ülke nasıl yönetilir haberleri yok

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin tarihin en kritik seçimlerinden birini yapacağına dikkat çekerek, “Vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ya güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz” dedi. Erdoğan’ın, önceki gün gerçekleştirdiği partisinin Muğla Gençlik Buluşması dün televizyonlarda yayınlandı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:



TEKNOFEST GENÇLİĞİ



“Bizim size verdiğimiz ad ne Z, ne Y... Teknofest gençliği. Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın, güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Ama işimiz bitmedi. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak, ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşiğine getirdik.

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Elbette bu meşakkatli süreçte zorlandığımız vakitler oldu. Kimi zaman ter döktük, kimi zaman ihanete uğradık, kimi zaman saldırılara maruz kaldık. Şimdi de yeni bir hamleyle hep birlikte ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız, vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız.Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ya güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz. Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir Cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz. Ne diyorlar? Hepsi Başbakan Yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok.

İşte biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Ve nereden aldık, nereye getirdik, her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? ‘Hemen seçime gideriz’ diyor. Allah Allah. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın, Cumhurbaşkanını mı seçtin? Neye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun. Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada, yurt dışından çok çok önemli adamları, işte George’lar, filan, falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel’in danışmaymış, yok şunun danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım.”

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HİÇBİR ŞEY ÖĞRENEMEDİLER

(Davutoğlu’nun ‘kriz çıkar’ açıklaması) Öyle demeyin, profesör. Her şeyi bilir... Böyle bir kararın Meclis’ten çıkması lazım. Maalesef bunlar siyaseti bilmiyorlar ama öğrenecekler. Ne zaman, şu seçimde. Bunlar yanımızda bu kadar kaldılar ama hiçbir şey öğrenemediler. Bunca seçimler kazanmış AK Parti var. Bunlar bizimle beraber yürüdüler ama hiçbir şey öğrenemediler. Yürüyen merdivende tersine biri yürümüştü ya, bunlar da yürüyen merdivende yürüyorlar. Hayırlı olsun.

(HDP’nin aday çıkarması) Ne kadar güzel olur. Bunlar komplo içinde komplo. Hiç kafayı takmayın, yalan üstüne yalan. Hepsi bu konuda birbirinden çok daha maharetli. Yalanda yarışıyorlar, biz dürüstlükte yarışıyoruz. Bunlara kafayı takmayın biz işimize bakalım.

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BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ

(İsveç’teki eylem) İsveç ve Finlandiya NATO’ya girmek için bizden ricada bulundu. Biz kendilerine bir şey söyledik. Bize sizdeki teröristleri teslim etmeyecek olursanız, biz bunu meclisten geçiremeyiz bize bu teröristleri vermeniz lazım. Bunları gerçekleştiremediler. Bülent Keneş’i bize verin dedik. Yargıları bize verilmesini reddetti. Bunların caddelerinde PKK’nın gösterilerini sık sık izliyoruz. Uyarıyoruz ancak PKK’nın eylemlerinin durdurulması söz konusu olmadı. Bunlar Türkiye’yi eski Türkiye zannediyor. İsveç’te bu duruma karşı el koymazlarsa İsveç ile münasebetlerimizi çok daha gerebilir. Bu sadece İsveç ile değil, Finlandiya’da değil. Almanya’da, Fransa’da İngiltere’de yok mu? Biz de Türkiye olarak tavrımızı belirleyeceğiz. Türkiye’de istediklerini gerçekleştiremedikleri için bizi dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Bunlar terörle mücadele Türkiye’yi dışarıdan kuşatamazlar. Çünkü Türkiye kendi içinde çok sağlam. Bunlara da bunun bedelini ödeteceğiz.