Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nda 2024 çıkışı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı video mesajda özetle şunları söyledi:

“2023 yılını tamamlıyor, 2024 yılına adım atıyoruz. Yeni takvim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aslında her yeni yılın sevinçle, umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu yeni yıla hem bölgemizdeki ve dünyadaki olumsuzluklar hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle buruk bir şekilde giriyoruz. İnsanlığın tamamı için daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek umudumuzu elbette muhafaza ediyoruz.

GAZZE’DE ORTAK TAVIR

Bunun için önce sözde demokrat ve özgürlükçü ülkelerin eli kanlı terör örgütlerine verdikleri destekleri kestiğini görmemiz gerekiyor. Bunun için önce Gazze’de masum çocukların, kadınların katledilmesine karşı tüm ülkelerin ve kurumların ortak tavır aldığını görmemiz gerekiyor. Bunun için önce Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bireyleri acıya boğan ve ülkelerin kaynaklarını heba eden çatışmaların durdurulması için adil ve samimi çaba gösterildiğini görmemiz gerekiyor.

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Bunun için önce asırlardır sömürülen ve onurları çiğnenen toplumların zenginliklerinin kendi gelecekleri, refahları, güvenlikleri için kullanıldığını görmemiz gerekiyor.

DAHA BÜYÜK HEDEFLER

Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni asrına ayak bastığı bir dönemde daha büyük hedeflere yönelirken azmimizi ve gayretimizi sürekli perçinliyoruz.

Aziz milletim, elbette bu meşakkatli yolda sürekli yeni sınamalarla, yeni sıkıntılarla, yeni engellerle karşılaşıyoruz. Terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar pek çok alanda yaşadığımız sorunların temelinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını engelleme amacı vardır. Ülke olarak biz kendi potansiyelimizi ve imkânlarımızı etkin şekilde kullanmayı sürdürdükçe bu mücadele daha da sertleşecektir. Çünkü Türkiye’nin büyümesi demek, asırlardır bizim tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demektir. Bizim güçlenmemiz demek, kendi refah ve güvenlikleri için diğer herkesi araç olarak kullananların, sömürenlerin, ezenlerin düzenlerinin sonuna gelinmesi demektir.

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TÜRKİYE’NİN YILDIZI

Devletimiz 2023 hedeflerinin bir sonraki safhası olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirdikçe Allah’ın izniyle ay yıldızlı bayrağımızın yükselişi hep sürecektir. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik başarılarımızla dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam ettikçe önümüzdeki sisler giderek dağılacaktır. Velhasıl biz istiklalimizden ve istikbalimizden taviz vermedikçe kimse kutlu yürüyüşümüzün önüne geçemeyecektir. İnşallah 2024, darbe girişimiyle başlayıp COVID-19 salgınıyla büyüyen, bölgemizdeki çatışmalarla derinleşen sıkıntılı dönemden kurtulup hedeflerimize kilitlendiğimiz bir yıl olacaktır. Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde biz farkımızı bir kez daha göstererek üreten, istihdam eden, büyüyen, gelişen Türkiye’nin yıldızını yükselteceğiz. Evet 2023 hedefleri başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye Yüzyılı’yla 2024’le birlikte başlatıyoruz. Bu mücadeleyi de sizlerin desteğiyle zafere ulaştıracağımıza yürekten inanıyoruz.”

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FARKLI BİR YERDEYİZ

“Türkiye olarak biz bu dünya fotoğrafında farklı bir yeri, farklı bir misyonu, farklı bir anlayışı temsil ediyoruz. Devlet ve millet olarak biz sadece kendi güvenlik ve refah çabamızı neticeye ulaştırma mücadelesi vermekle kalmıyoruz. Dünyaya ve bölgemize huzur iklimi hâkim olmadan bizim de huzur bulamayacağımız anlayışıyla herkes için aynı standartları diliyoruz. Bu anlayışla bölgemizdeki barış çabalarını neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Dostlarımızla ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz. Kardeşlerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz.”

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BAHÇELİ: ATATÜRK MİLLETİN ORTAK DEĞERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün Türk Milleti’nin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet banisi olduğunu belirterek, “Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler, 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır. Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz” dedi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları aktardı:

TAZE UMUTLARLA

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıldönümü olan, Türk tarihinde muhkem ve müstesna bir mevkii bulunan 2023 yılını bugün itibarıyla noktalıyor; taze umutlarla, tertemiz heyecanlarla yeni bir yıla giriyoruz. Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti nice zorluk ve çetin engelleri aşarak bugünlere ulaştı.

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İSTİSMARA GEÇİT YOK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet banisidir. Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Aziz Atatürk Türk Milleti’ne ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, milli ve üniter bir devlettir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her türlü siyasi mütalaa ve mülahazanın önünde ve üstündedir. Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir.

SAPASAĞLAM DURACAĞIZ

Milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz. Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün 2024 yılında hız ve derinlik kazanmasını gönülden diliyorum.”

BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin 2023’te başardıklarının Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yapacakların önsüzü niteliğinde olduğunu belirterek, “2024’te devletimizin ve sivil toplumun el ele vererek gençliğimizi sapkın yönelimlere ve her türlü bağımlılığa karşı güçlü kılacak tedbirler alacağına inancım tamdır” dedi. Kurtulmuş, yeni yıl mesajında şunları kaydetti: “2023’te dünyada ve ülkemizde birbirinden önemli çok farklı hadiselere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Öte yandan 2023’te devlet-millet el ele vererek nice sevinçleri de paylaştık, çoğu zorlukların üstesinden de geldik. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır önemli adımlar attık.

İnşallah Filistin konusundaki müzakerelerimiz de bölgemizde barışın kalıcılığı için değerli bir adım olacaktır. Çünkü Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır. Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024’te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz.”