Erdoğan, trafikte hedefi açıkladı: Sıfır can kaybı, sıfır hasar

SAVAŞ BİLANÇOSU GİBİ

“Bir dönem her akşam, adeta savaş bilançosu gibi trafik kazası haberleri dinlerdik. Çünkü yollar tek şerit gidiş, tek şerit gelişti. Görevi devraldığımızda Türkiye’de sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Ülkemize biz bugüne kadar 22 bin kilometre daha bölünmüş yol kazandırarak 28 bin kilometrenin üzerine çıkardık.

Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, sıfır maddi hasar hedefimize ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Esasen bu konu her türlü siyasi ve fikri ayrılığın üstünde bir meseledir. 2010 yılında BM Genel Kurulu’nda küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflendi. Bu deklarasyona biz de imza attık.

KAYIPLARIMIZ YÜZDE 56 AZALDI

Maket trafik araçları, otoyollarda ortalama hız koridoru, trafik ekiplerinin görünürlüğünün arttırılması, tuzak radar uygulamasının kaldırılması, drift yapanlara, makas atanlara yüksek cezalar getirilmesi gibi yenilikler bu plan çerçevesinde gerçekleşti. Son 2 yılda 6 bini emniyet, 2 bini jandarma 8 bin trafik personelini göreve başlattık. Ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılında 13.4 iken bu sayı 2019’da yüzde 56 azalışla 5.9’a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri olduk.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Arkadaşlarımız 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Eylem Planı Belgesi’ni hazırladılar. Bu stratejiyi oluştururken iki temel yaklaşım geliştirdik. Birincisi güvenli sistem yaklaşımıdır. İnsan hata yapar, öyleyse hata yapmasını engelleyen bir sistem kurulmalıdır. İkinci yaklaşım ise vizyon sıfır yaklaşımıdır. Yani trafikteki can kayıpları, kazalar ve yaralanmalarda gerçek anlamda sıfırı hedefleyerek hem toplumu hem kurumları buna odaklamak istiyoruz. Aşırı hızla mücadele edilecek, kara noktalar iyileştirilecek.”

İŞTE ÖDÜLLER

Trafikte 2020 yılının medya yüzleri plastik cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan, milli voleybolcu Hande Baladın, milli basketbolcu Shane Larkin, milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile milli cimnastikçi İbrahim Çolak oldu.

2020 Trafik Medya Ödüllerini kazanan yapımlar ise şöyle oldu:

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