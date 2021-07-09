Erdoğan: Sözde dostlarımız her şeyi yaptı

Erdoğan, Kayseri’de A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri’nde yapılan açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni’ne videokonferansla katıldı. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

“Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık. Yılda 125 milyon liranın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Türkiye bu konuda kazandığı yeteneklerin ihracını da yapabilecektir. Yatırımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ’la mücadele kisvesi altında Suriye’deki teröristlere binlerce TIR ve uçak seferiyle teslim edildi.

SAVUNMA PROJELERİ

Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlârda, sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmek için her şeyi yaptı. Kıbrıs Türk’üne sahip çıktığımız için 3 yıl boyunca gönderdiğimiz uçaklar dahi bize teslim edilmedi. Hatta bu uçaklar için Türkiye bizzat müttefikleri tarafından ücret ödemek zorunda bırakıldı. Birilerinin sürekli ‘peşkeş çekiyorlar’ diyerek karaladığı projeler, esasında Türk savunma sanayinin geleceğine yapılan en kritik yatırımlardır. Ülkemize yönelik sergilenen ikiyüzlülükleri esefle takip ederken kendi hazırlıklarımıza da hız veriyoruz. Tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz çözerek aşmakta kararlıyız.

TEDARİK YOLLARI

Tedarik yollarını genişletiyoruz. Bu doğrultuda stratejik bir yatırım Gerede’de faaliyete geçecektir. Nitelikli bir insan kaynağımız da oluşuyor. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Savunma sanayinde güçlü bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün stratejik işbirliği anlaşmaları imzaladığımız 10 firmamıza sertifikalarını veriyoruz.”

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