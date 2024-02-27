Erdoğan: Sirk cambazlarına prim vermeyin

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nde ‘Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:

ESKİ TÜRKİYE DÖNEMİNİ KAPATIYORUZ: “Asıl işimiz yeni başlıyor, Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz. Tek parti faşizminin, darbelerin, cuntaların, zulümlerin, koalisyonların, krizlerin, istikrarsızlıkların Türkiye’sini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Artık devir Türkiye Yüzyılı devridir.

CHP ROTASINI KAYBETTİ: Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama ülkemizdeki muhalefet anlayışı hiç değişmedi. Bilhassa, ülkenin ikinci partisi sıfatına sahip CHP bırakın olumlu yönde değişmeyi, bölücülerle, terör örgütü mensupları ile işbirliğine girecek kadar rotasını kaybetmiştir. Üzülerek görüyoruz ki CHP’de bölücülerin ve yapay zekânın sözü bu partiye yıllarca emek vermiş, bu partiye gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul’da bölücü örgütün uzantıları ile el ele kol kola yürümekten, bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar.

Haberin Devamı

HEM SAHA HEM SANDIK HÂKİMİYETİ: Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemleri elbette önemlidir ama yarım asra yaklaşan siyasi tecrübemizle biliyoruz ki sahada yoksanız sandıkta esameniz okunmaz. AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimden birinci çıkmayı hem saha hem sandık hâkimiyeti sayesinde başarmıştır. İnşallah 31 Mart’ta da hem ülke geneli hem de büyükşehir, il, ilçe, belde düzeyinde birinciliği yine kimseye kaptırmayacağız.

MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞANLAR: Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart sürecinde de kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışan birileri yine meydanlara çıkmış görünüyor. Bunlar sokakta ‘Ben şu partiden adayım ama aslında gönlüm AK Parti veya Tayyip Erdoğan’dan yana’ diyerek insanlardan destek istiyor. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkı vardır. Herhangi bir partide bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. Açık ve net söylüyorum; ‘Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti’de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazıdır. ‘Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti’ye gideceğim’ diyen sirk cambazlarına da aldanmayın.

Haberin Devamı

KORSAN SİYASET YAPMAYA KALKANA EYVALLAH ETMEYİZ: Geçmişte AK Parti’de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil, bir davanın, bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir. Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Ama AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz.”

DEVLET BEY YAŞIM MİKTARINCA GÜL GÖNDERDİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisinin doğum gününü kutladığını söyledi. AK Parti Genel Merkezi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Devlet Bey, her zamanki nezaketini kibarlığını bu defa da gösterdi. Çok da zengin bir nezaket, yaşımın miktarınca güller gönderdi. Onun yanında kendine has estetiği de içinde olan onu henüz görmedim bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum yıldönümümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı’nın çalışması ile ilgili de birbirimizle tebrikleştik. Yarın da (bugün) ben Manisa’ya gidiyorum. Bu süreci de en güzel şekilde Mart’ın 31’ine kadar dayanışma içinde devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Haberin Devamı

YRP KOPMUŞ VAZİYETTE

(Sirk cambazı ifadesi) Ben onların adını anmadım. Yeniden Refah Partisi’nin tavrını sizler de biliyorsunuz, birçok yerlerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Yerel seçimde şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar, veyahut da bize karşı tavır içinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar.

F-16’YA KİLİTLENDİK

(F-16 süreci) Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35’ten öte F-16’ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek Kongre gerekse Senato, bize gelen senatörlerle yaptığımız görüşmelerde de daha çok biz şu anda F16’larla ilgili ne gibi adımlar atarız, onu görüştük.”