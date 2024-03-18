Erdoğan: Silinip gidecekler

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen Konya mitinginde meydanı dolduran vatandaşları “Milletvekilliğinde yaklaşık yüzde 70 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 73 oranlarındaki bu destekle Konya ahdimize bağlı olduğunu bir kez daha ispatladı. Şimdi emniyetten sordurdum. Meydanda ne kadar katılım var diye. Ne dediler biliyor musun? Havalimanından buraya gelene kadar yollar hariç 110 bin. Her zamanki gibi Konya bu” diye selamladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

CHP-DEM İTTİFAKI

“Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya’da görmek mümkündür. Ülkemizin sanayi, ticaret, tarım, turizm, kültür, sanat şehri Konya’nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz. Geçen seçimleri hatırlayın. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları bir araya getiren işte bu odaktır. 6’lı Masa’yı hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar bu. Bugün mahalli idareler seçiminin kendine mahsus özelliklerini kullanarak cepheyi biraz genişlettiler. CHP yine DEM’le gizli saklı bir işbirliği halinde.

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DIŞARIDAN EMİRLE

Bunu da milletin gözünden kaçırmak için her gün lügâttan yeni bir ittifak buluyorlar. Sözde kent uzlaşması adı altında şehirleri, ilçeleri, belediye meclislerini paylaşıyorlar. Kendi iradesi olmayan DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyu aldığı yerlerde bile şehirleri yönetecek değil, örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. Yani nereden, Kandil’den. CHP’yle yaptığı pazarlıkta payına düşen yerlerdeyse siyasi tabanı olan değil, yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin kazanmak için kurduğu sinsi oyuna Cumhur İttifakı’na ve AK Parti’ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var.

FİGÜRANLARIN GÖREVİ

Senaryoya asli unsur olarak dahil edilmeyen bu figüranların tek görevi, Cumhur İttifakı’nın gücünü zayıflatarak CHP-DEM ittifakının değirmenine su taşımaktır. CHP’nin kifayetsiz muhterisleri yıllardır laiklik, Atatürkçülük, İrtica gibi belirli kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeyi başarmıştır. Şimdi aynı anlayışın farklı bir sürümüyle karşı karşıyayız.

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SONLARI HÜSRAN OLDU

Hatırlıyorsunuz değil mi? Partimizden ayrılıp ondan sonra 6’lı masaya ne oldular? Misafir oldular. Şimdi ne alemdeler? Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı. Kendileri meclise bile giremediler. Sadece sandıkta değil, milletin vicdanında da kaybettiler. Hiç şüphesiz bunların da akıbeti aynı olacak. Çünkü aynı yoldan gidiyorlar.

SELDEN GELEN SUYA GİDER

Sadece memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumlarına gönlümüz razı gelmiyor. Başka hiçbir hüner göstermeden sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Eskiler, ‘selden gelen suya gider’ derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. Halbuki bir davası, bir vizyonu, bir programı olanların durumu farklıdır. Hele bir de bunları destekleyecek projelere ve onları millete anlatacak samimi, tutarlı, hakikatli bir dile sahipseniz, siyasette de, gönüllerde de kalıcı olursunuz.”

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KURUM’A DESTEK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Murat Kurum’un Konyalı olduğunu hatırlatıp, “İstanbul’da ne kadar Konyalı varsa, hemşehrileriniz varsa; bunların hepsini ne yapacaksınız? Seferber edeceksiniz, ayağa kaldıracaksınız. İstanbul bizim için çok çok büyük önem arz ediyor. Hepsini seferber edeceğiz. Tamam mı? İhmal yok. Bir telefon” dedi.

DEMET DEMET PARALARI TOPLUYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandakilere hitap ederken “Soruyorum sizlere, Konya, AK Parti döküntüleriyle, tek parti faşistlerinin ve terör örgütü uzantılarının başarısı için çalışanlara itibar eder mi? Hele hele Konya, CHP gibi adı her türlü kirli pazarlıkla ve şaibeli işlerle anılan bir partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Şimdi bu ara ne yapıyor? Demet demet dolarları topluyorlar, avroları topluyorlar ve paylaşıyorlar. Şunların haline bak ya. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?” dedi

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EN VAHŞİ SOYKIRIM

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, WOW İstanbul Hotel’de düzenlenen Kadim Dostlar İftarı’nda Gazze ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Çoğu çocuk ve kadın, 40 bine yakın kardeşimizin şehit edildiği, 73 bin kardeşimizin yaralandığı 7 binden fazla masumun halen yıkıntıların altında olduğu Gazze’de son asrın en vahşi soykırımlarından biri yaşanıyor. Sahne önünde İsrail’i eleştiren ama İsrail’e katliamlarını yapabilmesi için silah ve mühimmat desteği veren batılı ülkelerin münafıklığı, Gazze’yi dünyanın en büyük çocuk ve kadın kabristanına çevirdi.

Gazze’ye yönelik saldırılar bize kendimizle birlikte kardeşlerimize yönelik saldırıların engellenmesinde de gücün önemini göstermiştir. Çeşitli sabotajlara, ambargolara ve engellere rağmen hayata geçirdiğimiz savunma sanayi projelerinin değeri bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Aynı şekilde birilerinin niye Kaan’ı hedef aldığı, Akıncı’dan TB2’den, Kızılelma’dan, Anka’dan niçin rahatsız olduğu ortaya çıkıyor.

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UTANMADAN ‘İSRAFI BIRAKTIK’ DİYOR

2019 mahalli idareler seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren bazı belediyelerde yaşananları hepimiz biliyoruz. Şehirlerimizi belediyecilik hizmetlerinde ileriye götüremedikleri gibi beceriksizlikleriyle bir nevi fethet devrine soktular. Utanmadan, sıkılmadan, üst geçitlerin gövdesine ‘israfı bıraktık’ diyor. Hangi israfı? Sadece sizin şurada malum mahallere, mahfillere harcadığınız rakamlar öyle bilinir gibi değil.”