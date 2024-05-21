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Erdoğan, Romanya Başbakanı'nı törenle karşıladı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Marcel Ciolacu#Beştepe
Erdoğan, Romanya Başbakanını törenle karşıladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 16:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

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Türkiye'ye gelen Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından konuk Başbakan Ciolacu tören kıtasını selamladı.

Erdoğan, Romanya Başbakanını törenle karşıladı

Tören sırasında 21 pare top atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan ay-yıldızlı Türk bayrağı ve Romanya bayrağının, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında vefat etmesinden dolayı yarıya indirildiği görüldü.

Erdoğan, Romanya Başbakanını törenle karşıladı

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Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Görüşmede, Türkiye ve Romanya arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların yanı sıra; bölgesel ve küresel meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Ciolacu'nun ortak açıklama yapması bekleniyor.

Erdoğan, Romanya Başbakanını törenle karşıladı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Marcel Ciolacu#Beştepe

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