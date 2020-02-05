Erdoğan, Putin’le telefonda İdlib’i görüştü

‘BARIŞ ÇABALARINA DARBE’

Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Putin ile kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti. İki liderin görüşmesinde, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.

MÜŞTEREK KAYGILAR

Kremlin’den yapılan açıklamada ise görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, “İki lider İdlib bölgesindeki gerilimin tırmanmasından ötürü müşterek kaygılarını dile getirmiştir. Rusya lideri Putin, İdlib’de terör gruplarının sivil halka yönelik saldırıları ve sivil halkta yaşanan can kayıplarına dikkat çekmiştir. Liderler, iki ülke savunma bakanlıkları arasında Suriye’deki koordinasyonun artırılması için daha sıkı işbirliği yapılması konusunda mutabık kalmıştır” denildi.