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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 30.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erdoğan, polis kurşunuyla ölen Ali’nin babasını aradı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Erdoğan, polis kurşunuyla ölen Ali’nin babasını aradı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’da uygulama noktasında polisin “Dur” ihtarına uymayarak kaçınca, açılan uyarı ateşi sırasında vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani’nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, acılı babaya taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını da babaya ilettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı babaya, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın” dediği de aktarıldı.

 

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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