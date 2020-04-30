Erdoğan, polis kurşunuyla ölen Ali’nin babasını aradı

Erdoğan, acılı babaya taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını da babaya ilettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı babaya, “Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın” dediği de aktarıldı.